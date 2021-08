Dark Souls III, qual è il boss più forte? Il “vincitore” dello scontro

Dark Souls III è attualmente considerato, come gli altri capitoli della saga di From Software, uno dei titoli più difficili da completare per via delle proprie battaglie impegnative.

Affrontare i boss di Dark Souls III è sicuramente una grande sfida, che può cogliere di sorpresa tutti quei giocatori che non sono riusciti a prepararsi a dovere per la battaglia.

Gli scontri potrebbero però non rappresentare un problema per gli utenti più esperti: uno dei boss è addirittura apparso talmente debole da far provare pietà ai giocatori.

Altri fan sono invece riusciti a mettersi alla prova, scoprendo che uno dei boss può essere battuto utilizzando la sua stessa arma.

Le opinioni su quanto possa risultare difficile affrontare determinati boss sono inevitabilmente variabili, dato che dipendono fortemente dalle esperienze avute dagli stessi giocatori.

Per questo motivo, uno dei dibattiti rimasti che appassionano gli utenti, rimasto per tanto tempo senza risposta, è sicuramente riuscire a capire quale sia il boss più forte di Dark Souls III.

L’utente Pantagana ha provato a rispondere a questo gravoso quesito, pubblicando sul proprio canale YouTube un video in cui vengono mostrati 27 boss scontrarsi in una battaglia tutti contro tutti, al fine di stabilire il vincitore.

Il fan ha modificato il gioco per aumentare la barra di salute dei boss di 5 volte, così da consentire a tutti i nemici uno scontro equo e stabilire una volta per tutte chi sia l’avversario più forte.

Al termine di uno scontro durato quasi 15 minuti, è emerso vincitore Midir, il Divoratore dell’Oscurità, aiutato in particolar modo dall’aumento dei punti vita.

Il boss di Dark Souls III non è infatti solamente dotato di grandissime capacità offensive, ma possiede anche la barra di salute più elevata di tutto il gioco, rendendolo dunque un avversario molto ostico da buttare giù in queste circostanze.

Lo scontro è stato però entusiasmante fino alla fine: Yhorm il Gigante ha messo in seria difficoltà Midir e sembrava ad un passo dalla vittoria, salvo poi venir bruciato da una fiammata del Divoratore dell’Oscurità.

Ad ogni modo, anche i nemici tradizionali possono essere molto difficili da affrontare, come i Cavalieri di Harald: un fan è però riuscito a scoprire un metodo per sconfiggerli, adatto ai più coraggiosi.

Un nemico inaspettato può però emergere anche durante il multiplayer: un utente è arrivato ad allearsi con la propria «nemesi» pur di sconfiggerlo.

Per quanto riguarda invece le battaglie contro i boss, ha impressionato particolarmente l’impresa di un fan del primo capitolo: i boss più difficili sono stati sconfitti con semplici rotolate.