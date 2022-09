I giochi generati dalle IA stanno iniziando ad invadere Steam, ovviamente

Il tema dei contenuti generati autonomamente dalle IA è quello che dovremmo affrontare nel breve termine, anche su Steam.

Un futuro davvero cyberpunk ci attende, quasi come quello messo in piedi da CD Projekt Red in Cyberpunk 2077.

Le IA ci hanno già mostrato come potrebbe essere per intero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, per esempio.

E da tempo sono anche un aiuto per generare contenuti molto corposi per i videogiochi, come accaduto nel caso di Gran Turismo 7.

I videogiochi creati dalle IA era qualcosa che dovevamo aspettarci effettivamente, perché al momento stanno comparendo su Steam.

Come riporta Kotaku, alcuni videogiochi stanno arrivando in vendita sulla piattaforma di Valve, creati unicamente dalle intelligenze artificiali.

Tra cui This Girl Does Not Exist, che potete vedere sulla pagina ufficiale del negozio, un semplice puzzle game che è stato creato completamente da una IA.

Dal comparto artistico, alla storia fino alla musica, il gioco è stato creato solamente sfruttando l’ausilio degli algoritmi di creazione più avanzati. Un gioco che non è stato molto apprezzato, stando alle prime recensioni.

L’autore si è detto preoccupati ai microfoni di Kotaku, perché teme che i giocatori possano considerare This Girl Does Not Exist qualcosa creato con il minimo sforzo, e quindi che non meriti attenzione.

Giudicate voi stessi:

Utilizzando la popolare IA di generazione di immagini chiamata Midjourney, il gioco su Steam in questione è stato creato con un certo sforzo per riuscire a trovare tutte le immagini giuste di cui c’era bisogno.

Vediamo quanti altri giochi arriveranno, perché questo non sarà né il primo né l’unico.

