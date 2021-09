Dark Souls, come sarebbero i personaggi se fossero reali? Lo svela una IA

L’universo di Dark Souls è sicuramente tra i più apprezzati dai videogiocatori per via delle proprie ambientazioni ben realizzate, arricchite anche da un iconico cast di personaggi.

Una nuova IA ha recentemente fatto notizia per la sua abilità di trasformare i volti dei personaggi videoludici e di renderli realistici, trasformandoli come fossero attori in carne e ossa: uno youtuber ha dunque deciso di metterlo alla prova con i personaggi di Dark Souls, e i risultati sono decisamente sorprendenti.

Pochi giorni fa vi avevamo infatti raccontato di come questa intelligenza artificiale fosse già stata sfruttata per ricreare alcuni dei protagonisti più importanti dei videogiochi.

La ricreazione non ha chiaramente tenuto conto di molte delle creature che è necessario affrontare, come i mitici draghi recentemente catalogati da un fan.

Come riportato da Kotaku, lo youtuber illusory wall ha ammesso di aver scoperto solo recentemente questo tool, in grado di trasformare volti virtuali rendendoli vicini il più possibile a persone reali.

L’IA in questione si chiama StyleCLIP ed è in grado di riconoscere le caratteristiche principali di un volto umano e di migliorarle, ripulendo allo stesso tempo l’immagine offerta.

Questo ovviamente significa che non è uno strumento perfetto: per quanto riguarda l’universo di Dark Souls, per ovvi motivi si dovranno escludere i mostri, aprendo le porte soltanto a determinati protagonisti e NPC dalle sembianze umane.

Di conseguenza, lo youtuber ha messo alla prova lo strumento sulla maggior parte dei personaggi possibili in un video: complessivamente la IA ha compiuto più che egregiamente il suo dovere, nonostante per alcuni personaggi la ricreazione non sia terminata nel migliore dei modi.

Il fan in questione ha preso in analisi soltanto i personaggi del primo Dark Souls, ma i risultati sono stati talmente apprezzati da aver spinto la community a chiedergli di fare un lavoro simile anche per il secondo e il terzo capitolo.

La IA ha dunque dimostrato di saper ricreare in modo fotorealistico i volti dei personaggi videoludici più amati dalla community: siamo certi che questo non sarà affatto l’ultimo esperimento condotto dai fan con questo interessante strumento.

Probabilmente molti dei volti fotorealistici saranno utilizzati anche come base per realizzare nuove fan art dei personaggi, probabilmente meno terrificanti di quella di un fan che ha immaginato una nuova creatura.

Inoltre, la community ha da poco scoperto qual è il boss più forte di Dark Souls III: un video li ha messi alla prova e ha stabilito chi è il vincitore.

I fan hanno inoltre scoperto che lo stesso boss vincitore è allo stesso tempo anche un riferimento nascosto al cinema giapponese.