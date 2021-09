Dark Souls, quante categorie di draghi esistono? Arriva una catalogazione

I draghi rappresentano da sempre una delle categorie di creature più affascinanti negli universi fantasy: non è dunque sorprendente vedere la passione della community di Dark Souls per tali avversari, data l’incredibile cura delle ambientazioni.

Esistono però tantissime tipologie di creature diverse, al punto da riuscire a rendere difficile riuscire a distinguere i draghi e catalogarli correttamente: grazie a un fan di Dark Souls, riuscire a distinguerli dovrebbe però essere diventato meno complicato.

Una di queste creature, che per la verità non farebbe parte di alcuna delle categorie già disegnate, ha rappresentato l’omaggio di Dark Souls al cinema giapponese.

Proprio il mostro in questione ha inoltre dimostrato di essere il boss più forte di Dark Souls III, come svelato da un video che l’ha messo a confronto con tutti gli altri.

L’utente Reddit OnionOfCatarina ha deciso di aiutare la community della serie di From Software compilando una semplice ma dettagliata catalogazione dei draghi, che potete consultare nella sua interezza al seguente indirizzo.

Il fan di Dark Souls ha distinto tre categorie principali a cui apparterrebbero le mitologiche creature: Draghi Antichi, Draghi e Viverne.

I Draghi Antichi sono i primi che abbiano mai vissuto e sarebbero distinguibili in altre due sottoclassifiche: i draghi immortali, che possiedono due braccia, due gambe e quattro ali, oltre a possedere le scaglie dell’immortalità, e due precise eccezioni.

Si tratta di Seath il Senzascaglie, il quale viene precisamente citato come il primo drago antico ad essere diverso dai suoi fratelli, e il Drago Nero Kalameet, che avrebbe solamente due ali e potrebbe dunque appartenere ad un’ulteriore categoria.

A differenza delle varianti antiche, i draghi «normali» sarebbero per la maggior parte diversi tra loro a causa dei secoli che li separano dai loro parenti, dai quali comunque discenderebbero: per questo motivo è possibile trovarli di diverse dimensioni con abilità differenti.

Infine, le viverne sono molto simili ai draghi, con le uniche apparenti differenze delle dimensioni che sarebbero unicamente grandi e della presenza di pelo sul loro corpo, oltre ad avere una testa e una mascella più massicce.

Il fan ammette però che la sua catalogazione presenta alcuni problemi a causa della scarsa chiarezza di alcune creature: secondo l’utente, gli arcidraghi sarebbero diversi dai draghi antichi e potrebbero perfino essere loro discendenti, dai quali sarebbero poi nate le viverne.

Anche il Re senza nome ha lasciato l’utente molto perplesso, dato che non c’è mai stata una vera spiegazione su cosa sia in realtà il minaccioso nemico, pur sottolineando che alcune delle sue feature suggerirebbero come farebbe comunque parte della famiglia dei Draghi, e non di quelli Antichi.

Sembra probabile che, nonostante i tentativi di questo ambizioso fan, le discussioni sulla catalogazione dei draghi continueranno ancora per lungo tempo, ma il suo lavoro potrebbe facilitare le future ricerche in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali.

Ad ogni modo, i fan concorderanno sul fatto che i draghi sono spesso nemici molto temibili da affrontare, a differenza di un boss talmente debole che farà commuovere i giocatori.

Le altre creature avversarie di Dark Souls hanno anche ispirato una terrificante fan art, che ha immaginato l’aspetto di una nuova creatura nell’universo creato da From Software.

Un altro giocatore era invece convinto di aver scoperto un trucco per rendere i nemici suoi alleati, ma in realtà si era trattato di una serie di incredibili e divertenti coincidenze.