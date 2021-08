Dark Souls III, scoperto un riferimento nascosto al cinema giapponese

Mentre proseguono i lavori su Elden Ring, la popolarità di Dark Souls III (e della saga di Dark Souls in generale) non accenna a diminuire.

La lore della serie firmata da Hidetaka Miyazaki ha avuto un impatto notevole sulla fantasia dei videogiocatori, e continua a ispirare riflessioni e approfondimenti da parte dei fan più fedeli.

Alcuni di loro possiedono un indiscutibile talento artistico, come testimoniato da una splendida creazione ispirata proprio alle creature del terzo capitolo.

Oltre che per la direzione artistica, il franchise è noto anche per il livello di sfida che lo contraddistingue e per i caratteristici, e spesso difficilissimi boss (recentemente i fan hanno eletto il più forte).

Gran parte del fascino della serie è dovuta all’alone di opprimente oscurità che permea il mondo di gioco, caratteristica che ha letteralmente stregato tanti giocatori.

Uno di loro, particolarmente affezionato a Dark Souls III, ha condiviso su Reddit un’analisi di Midir, boss del terzo capitolo, più nello specifico del DLC La Città ad Anelli.

Midir è un drago discendente degli Arcidraghi al quale è stato dato il compito di combattere per sempre l’oscurità, forte della sua immortalità.

L’utente di Reddit ha colto una somiglianza (davvero evidente, secondo il suo parere) tra Midir e Godzilla, e ha voluto sottoporla agli altri videogiocatori per sentire il loro parere.

Secondo lui, un primo riferimento al kaijū più famoso del cinema giapponese sono gli attacchi laser, dei quali sono dotate entrambe le creature.

Ma l’analisi non si ferma qui. Entrambi sarebbero dei protettori; Midir dell’Era del Fuoco (attraverso la sua eterna lotta contro l’oscurità) e Godzilla della Terra (grazie al combattimento contro le creature aliene).

Sempre secondo l’utente, le due creature sarebbero state corrotte dagli aspetti peggiori dell’umanità, l’abisso nel caso di Midir e gli arsenali nucleari nel caso di Godzilla.

L’opinione del fan di Dark Souls ha raccolto una serie di pareri, alcuni favorevoli alla sua tesi e altri del tutto contrari, ma nonostante le divergenze consente comunque di riflettere su delle analogie interessanti.

Se siete ancora impegnati con il gioco, potete tenere in considerazione l’eventualità di allearvi con la vostra nemesi per battere un avversario molto motivato.

Se invece sono i Cavalieri di Harald a darvi filo da torcere, questo modo per sconfiggerli potrebbe fare al caso vostro.

Il gioco è uscito ben cinque anni fa, ed è probabile che molti giocatori lo abbiano già spolpato fino all’osso: per continuare a farlo in modo alternativo, qualcuno ha deciso di sfruttare il Ring-Con di Ring Fit, la periferica per Nintendo Switch.