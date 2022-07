Cyberpunk Edgerunners, la serie TV Netflix sembra bellissima: ecco un assaggio

Cyberpunk Edgerunners, la nuova serie TV di Netflix ispirata al videogioco Cyberpunk 2077, sarà disponibile a partire da settembre 2022.

Prendendo parte dell’estetica del titolo di CD Projekt RED (che potete acquistare in offerta su Amazon) lo show promette di mettere d’accordo sia i fan delle serie animate che quelli del videogame originale.

I primi trailer hanno infatti messo sul piatto un’estetica davvero notevole, la quale dovrà necessariamente andare a braccetto con una narrazione all’altezza.

Ora, come riportato anche da Game Rant, è ora il turno di un nuovo assaggio della serie prodotta dal colosso dello streaming.

Basato sul gioco da tavolo Cyberpunk 2020, Cyberpunk 2077 ha permesso a molti di dare un’occhiata all’universo fantascientifico distopico creato da Mike Pondsmith, il quale ora si espanderà ulteriormente.

Ora, Netflix ha infatti pubblicato su YouTube la sequenza introduttiva dell’anime, oltre a fornire ai fan qualche dettaglio in più sulla trama della serie.

L’intro vede il protagonista di Edgerunner in piedi in un angolo dello schermo, con un testo che conferma che la serie è basata proprio su Cyberpunk 2077. Vediamo poi i crediti sull’ormai classico sfondo giallo, prima di ammirare poi alcune sagome di edifici.

All’interno di queste sagome, gli spettatori noteranno poi immagini di Night City, l’ambientazione di Cyberpunk 2077 oltre che di questo anime spin-off.

Il protagonista di Cyberpunk Edgerunners è inoltre descritto da Netflix come un ‘ragazzo di strada che cerca di sopravvivere a Night City’. E no, non parliamo del protagonista di Cyberpunk 2077 (ossia V), bensì di un nuovo personaggio di nome David Martinez.

La serie anime fu annunciata da CD Projekt nel 2020 e sarà realizzata da Studio Trigger, il celebre studio d’animazione già autore di progetti come Kill la Kill e Little Witch Academia.

Ma non solo: questa ambiziosa e promettente serie sarà divisa in 10 puntate e avrà una colonna sonora composta da Akira Yamaoka, già autore della OST di Silent Hill.