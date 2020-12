Cyberpunk 2077, è già boom di meme sulla (sfortunata) versione console

Cyberpunk 2077, il nuovo titolo targato CD Projekt RED, è disponibile a partire dalla giornata di oggi, 10 dicembre 2020.

Il gioco, rinviato più volte dal team di sviluppo polacco, sta purtroppo facendo molto parlare di sé anche per via di alcune problematiche legate alla versione console. Più in particolare, sembra che su PS4 e Xbox One il gioco sia funestato da bug e glitch di ogni genere.

Anche le prime video comparative relative alla versione PlayStation non lasciavano presagire nulla di buono. Nella nostra analisi tecnica pubblicata oggi sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo spiegato nel dettaglio tutte le problematiche emerse in queste ore sulle vecchie piattaforme.

Ovviamente, l’uscita del gioco in queste condizioni ha scatenato l’ironia degli utenti sui social, i quali si sono lasciati andare a meme e commenti di ogni tipo:

Damn, Cyberpunk 2077 on base PS4 and Xbox One looks great pic.twitter.com/TCaUkDJGDc — Mike Drucker (@MikeDrucker) December 10, 2020

Accidenti, Cyberpunk 2077 su PS4 liscia e Xbox One sembra girare davvero bene.

Cyberpunk 2077 – Xbox One pic.twitter.com/LsrGRTyXvO — XYZ (@LifestyleUk1) December 9, 2020

Ecco Cyberpunk 2077 su Xbox One.

CD Projekt Red has outdone themselves. They somehow got #Cyberpunk2077 to run on my base PS4. It looks great! pic.twitter.com/TwnCXwZTI1 — Akbar (@Arabman06725603) December 10, 2020

CD Projekt RED ha superato se stessa. In qualche modo hanno fatto girare Cyberpunk 2077 sulla mia PS4 liscia. Sembra grandioso!

This is Cyberpunk 2077 – PS4 version 1.00. Resolution is literally below 720p and the game takes 20 seconds to load in textures. Inexcusable. Unfathomable. Unplayable. pic.twitter.com/gdApyfmgAi — GIRL RIFLE (@girlrifle) December 10, 2020

Questo è Cyberpunk 2077 – PS4 versione 1.00. La risoluzione è letteralmente inferiore ai 720p e il gioco impiega 20 secondi per caricare le texture. Imperdonabile. Insondabile. Ingiocabile.

Ricordiamo ad ogni modo che CD Projekt ha rassicurato i giocatori con l’arrivo – si spera a breve – di patch correttive: «Siamo davvero onorati che tanti di voi si siano fidati di noi e abbiano deciso di supportare Cyberpunk 2077 prima dell’uscita! Il viaggio è appena iniziato e stiamo lavorando duramente sulle imminenti patch e aggiornamenti del gioco. Ci vediamo a Night City!»

Cyberpunk 2077 è disponibile da oggi su console PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre a una versione per Google Stadia. Le edizioni per PS5 e Xbox Series X sono attese nei negozi nel corso del 2021 in data da destinarsi.