Cyberpunk 2077, un grande segreto del DLC sembra essere stato svelato

Cyberpunk 2077 ha fatto molto discutere ma, finalmente, tornerà a far parlare di sé in maniera positiva con Phantom Liberty, il primo DLC.

Il titolo di CD Projekt Red, che potete trovare sempre su Amazon, ha anche vissuto negli ultimi tempi una grande rinascita.

La prima espansione, annunciata qualche tempo fa con tanto di data di uscita, espanderà la storia originale e ci porterà anche in una nuova area.

Un DLC a pagamento molto classico, anche troppo, perché contrariamente alle aspettative sarà un contenuto a prezzo pieno per il genere.

Ovviamente i fan di Cyberpunk 2077 hanno già cominciato a cercare qualsiasi informazione su Phantom Liberty, nonostante non ce ne siano e, quanto pare, le hanno trovate.

Come riporta Kotaku, infatti, alcuni sono convinti di aver scovato i primi segreti del mondo che verrà introdotto dal contenuto aggiuntivo.

Dal solo e unico trailer diffuso di Phantom Liberty, dei giocatori su Reddit hanno trovato una connessione tra il titolo del DLC e una quest già presente nel gioco.

Da questo momento in poi ci saranno spoiler su una delle quest secondarie di Cyberpunk 2077.

Si tratta della serie di missioni secondarie dei coniugi Peralez, tra le più intense a livello di thriller politico, collegate con un nome presente nel trailer.

Secondo il fan, che ha ovviamente fatto collegamenti autonomi e non confermati, un personaggio di nome Liberty Patel che compare in una serie di frame di un computer potrebbe essere una delle stesse vittime del congegno che minaccia anche i coniugi.

Questo personaggio sarebbe è una delle vittime degli sforzi per controllare o cancellare le menti, proprio come accade ai Peralez. Oltre all’ovvia assonanza con la “Liberty” che dà il nome al contenuto aggiuntivo, sembra che il personaggio compaia anche come un engramma fugace nel trailer.

Queste speculazioni sono perfettamente a tema con il tono da thriller della subquest dei Peralez, tra l’altro. Storia di cui non vediamo l’ora di sapere di più nel DLC che, per altro, potrebbe anche rendervi protagonisti.