Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, c’è una brutta notizia sul DLC

Cyberpunk 2077 è sicuramente un gioco che ha fatto molto discutere, sebbene ora sia in arrivo anche un DLC chiamato Phantom Liberty che promette grandi cose, sebbene sia ora arrivata una notizia non proprio piacevole.

Il gioco di ruolo fantascientifico di CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, vedrà infatti l’arrivo di un unico e grande contenuto scaricabile.

Del resto, parliamo di un titolo che ha riguadagnato la vetta di Steam, quindi a quanto pare è giusto che continui a ricevere aggiornamenti con regolarità.

Ora, dopo l’annuncio del DLC alcune settimane fa, è stato infatti confermato che lo stesso sarà purtroppo a pagamento, e non gratis come molti speravano.

Come riportato anche da Games Radar, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sarà un’espansione a pagamento, come confermato da CD Projekt RED.

In un commento ufficiale, il direttore globale delle pubbliche relazioni di CDPR, Radek Grabowski, ha confermato che «per quanto riguarda il prezzo dell’espansione – non abbiamo ancora rivelato i dettagli esatti, ma sarà a pagamento».

Questo probabilmente non sarà una grande sorpresa per i fan, visto che anche per The Witcher 3, CD Projekt ha rilasciato contenuti aggiuntivi sia a pagamento che gratuiti.

Hearts of Stone costava 9,99 dollari al momento dell’uscita, mentre l’espansione Blood and Wine, che comprendeva un’intera nuova mappa, costava 19,99 dollari. Staremo a vedere quindi quale sarà il prezzo scelto da CDPR per il suo Phantom Liberty.

Il DLC, previsto genericamente nel corso del 2023, vedrà anche il ritorno di Johnny Silverhand, negli immortali panni di Keanu Reeves, insieme a nuovi personaggi ed aree da esplorare.

Phantom Liberty è attualmente pianificato solo per PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S e Stadia, mentre le console old-gen rimarranno a secco.

Restando in tema, nonostante il rilancio del gioco con il primo DLC di Cyberpunk 2077, a sua volta CDPR ha avuto una brutta sorpresa, tanto da dover fornire rimborsi ad alcuni utenti.