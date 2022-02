Cyberpunk 2077 su PS5 ha una brutta notizia per i cacciatori di Trofei

È sulla bocca di tutti da diverse ore e sappiamo che c’è particolarmente abituato: stiamo parlando di Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di casa CD Projekt RED, che nelle scorse ore è arrivato a sorpresa anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con una versione nativamente sviluppata per la next-gen.

Questa mattina abbiamo visto insieme come il gioco si comporta su entrambe le piattaforme di punta e, mentre si evidenzia qualche problemino per chi ha eseguito l’upgrade 1.50 sulla versione PS4, di cui vi abbiamo dato conto in questa notizia, CD Projekt RED segnala una dettaglio anche a chi ama collezionare Trofei.

Cacciatori di Trofei, datevi da fare

Come vi abbiamo raccontato nella nostra guida, infatti, se possedete il gioco su PS4 avete diritto all’upgrade gratis a PS5. Tuttavia, il passaggio alla nuova piattaforma non trasferirà anche i Trofei già sbloccati, neanche se avete giocato in retrocompatibilità su PS5 alla versione PS4, che risulteranno quindi da ottenere da capo. Un’informazione che non farà la gioia dei completisti che amano platinare tutti i videogiochi, e che dovranno quindi necessariamente ripartire per ottenerli tutti.

La notizia arriva dal supporto ufficiale della compagnia polacca, che in risposta a chi aveva dubbi sul passaggio dei Trofei alla versione PS5 ha spiegato:

«Purtroppo, dal momento che la versione per next-gen ha uno SKU differente, i trofei PlayStation ottenuti attraverso la retrocompatibilità non saranno trasferiti. Dovrai nuovamente soddisfare i loro requisiti per sbloccarli».

Tra le novità introdotte dall’ultima patch vi ricordiamo che c’è anche la possibilità di modificare l’aspetto di V anche dopo l’inizio del gioco. Inoltre, è stata introdotta una rinnovata IA per i pedoni e per gli automobilisti, che reagiscono in modo diverso alle situazioni di panico. V potrà ora anche ottenere dei perk positivi visitando la sua casa e potrà spendere dei soldi per comprare nuovi appartamenti e decorarli a piacimento.

Se vi siete persi tutti i dettagli della diretta dello scorso martedì, fate riferimento al nostro articolo fiume per recuperarli.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e, finalmente possiamo scriverlo, Xbox Series X|S e PlayStation 5.