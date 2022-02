Cyberpunk 2077, è allarme: la patch 1.5 “danneggia i dati” su PS4

La notizia era nell’aria da tempo, ma con l’evento streaming svoltosi ieri è arrivata finalmente la conferma ufficiale: Cyberpunk 2077 ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ha introdotto ufficialmente le versioni next-gen.

La patch 1.5 ha infatti ottimizzato Cyberpunk 2077 anche su PS5 e Xbox Series X|S, portando con sé anche una ventata di novità attese a lungo dalla community.

Vi abbiamo già riportato tutti i cambiamenti principali e il changelog completo nella nostra notizia dedicata, ma i fan hanno già avuto la possibilità di provarli con mano dato che l’aggiornamento è già disponibile.

Sebbene la patch sia stata pensata per rendere molto più agevole e ottimizzato il titolo sulle nuove console, ai fan PS4 sembra sia andata molto peggio: i giocatori hanno infatti segnalato di essersi trovati a dover combattere con un fastidioso e preoccupante messaggio di errore.

Dopo aver installato la patch 1.5 sulle console PS4, molti giocatori si sono ritrovati improvvisamente impossibilitati ad avviare la loro copia di gioco, venendo avvertiti che «i dati sono danneggiati» e che sarebbe necessario disinstallare il gioco.

In rete si sono moltiplicate notevolmente le segnalazioni, al punto che anche CD Projekt ha deciso questa mattina di intervenire e confermare di essere a conoscenza di questo bug.

In un breve post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Cyberpunk 2077, gli sviluppatori hanno infatti chiesto ulteriori feedback alla propria community, così da poter indagare sulla vicenda e risolvere il prima possibile.

Il team ha infatti chiesto alla community di inviare tutti i dettagli a loro disposizione al seguente indirizzo, selezionando l’opzione «”Cannot start the application. The data is corrupted” error after updating» e specificando il codice CUSA della copia di Cyberpunk 2077 e la regione della console PlayStation 4.

Considerando che l’aggiornamento è stato apprezzato da tutti coloro che hanno già avuto la possibilità di provarlo, è un vero peccato che la patch 1.5 presenti questo problema per i fan PS4 storici, che al momento si ritrovano impossibilitati perfino a giocare.

L’augurio è naturalmente che CD Projekt riesca presto a capire come mai si verifichi questo problema e garantire a tutti i suoi giocatori l’accesso all’aggiornamento: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sulla vicenda.

Il problema attualmente riguarda solo tutti coloro sono in possesso di una console PS4: questo significa che se vorrete giocare con la versione ottimizzata su PS5 potrete tranquillamente seguire la nostra guida dedicata per l’upgrade gratis.

Ricordiamo anche che gli sviluppatori hanno voluto celebrare a modo loro la festa di San Valentino, pubblicando immagini «particolari» per la ricerca della vostra anima gemella.