Cyberpunk 2077, “ignorati i segnali” sulle condizioni su console

CD Projekt ha tenuto una riunione d’emergenza con i suoi azionisti per fare il punto della situazione su Cyberpunk 2077.

In questa riunione si è ovviamente parlato dello stato della versione console del gioco, che ha causato un enorme caso mediatico attorno ad un titolo atteso per ben altre ragioni prima del 10 dicembre.

Adam Kicinski, co-CEO e presidente dell’etichetta polacca, ha ammesso che Cyberpunk 2077 è stato «ben al di sotto […] delle aspettative» in termini puramente tecnici.

Il management ha «ignorato i segnali» che il gioco avrebbe richiesto più tempo per essere pronto su PS4 e Xbox One.

«È stato l’approccio sbagliato e contro la nostra filosofia di business. Inoltre, durante la campagna, abbiamo mostrato principalmente il gioco su PC».

Il vice presidente Michal Nowakowski ha aggiunto che «senza dubbio non abbiamo speso abbastanza tempo nel guardare» le performance di Cyberpunk 2077 sulle console old-gen.

Marcin Iwinski, l’altro co-CEO, ha puntualizzato inoltre che «non era voluto» che la stampa non potesse provare le versioni console in tempo per l’uscita delle recensioni.

«Stavamo solo fixando il gioco fino all’ultimo momento», una versione dei fatti che avevamo già riportato ieri.

Operazioni di “riparazione” del codice originale che andranno avanti fino almeno al mese di febbraio a prescindere dai costi che richiederanno.