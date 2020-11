Cyberpunk 2077 su due dischi per PS4? Spuntano le confezioni del gioco

In rete sono spuntate le confezioni di Cyberpunk 2077 per PS4, che sembrerebbero rivelare alcuni dettagli molto interessanti sul gioco.

Secondo quanto riportato su Reddit da un utente la cui compagnia, come afferma, avrebbe ricevuto materiale promozionale del titolo di CD Projekt RED, lo shooter RPG sarebbe destinato ad arrivare su ben due Blu-ray nella sua versione per PlayStation 4.

L’informazione viene rivelata direttamente sulla parte frontale della confezione, dove un apposito riquadro informa dei contenuti al suo interno.

Le confezioni indicherebbero un minimo di 70GB disponibili per l’installazione, inoltre, a riprova di un gioco dalle dimensioni sostenute, anche se non eccessivamente visti gli standard della generazione.

Le copie fisiche includeranno anche accesso a contenuti digitali, una mappa del gioco, cartoline, sticker e un compendium del mondo.

L’apparizione di questi materiali sembrerebbe scongiurare il rischio di ulteriori ritardi, che pure erano parsi plausibili nelle scorse settimane.

Soltanto di recente, Cyberpunk 2077 è stato rinviato dal 19 novembre al 10 dicembre, una nuova finestra temporale scelta per dare più tempo agli sviluppatori di completare il loro lavoro.

Un nuovo Night City Wire è in programma proprio per il 19 novembre e per allora dovremmo scoprire altri particolari su Johnnny Silverhand, il personaggio di Keanu Reeves, e altro ancora.