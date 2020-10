Cyberpunk 2077 rinviato ancora! Ecco la nuova data d’uscita

Cyberpunk 2077 è stato rinviato al 10 dicembre.

Un nuovo slittamento di 21 giorni per lo shooter RPG previsto in origine per lo scorso mese di aprile, poi per settembre e infine per il 19 novembre.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

CD Projekt RED ha spiegato di comprendere le «tante emozioni e domande nelle vostre teste, quindi, per prima cosa, accettate le nostre umili scuse».

«La più grande sfida per noi adesso è consegnare il gioco su current-gen, next-gen e PC allo stesso tempo, il che richiede di preparare e testare 9 versioni (Xbox One/X, compatibilità su Xbox Series S/X, PS4/Pro, compatibilità su PS5, PC, Stadia)… mentre lavoriamo da casa», ha argomentato lo studio polacco.

«Dal momento che Cyberpunk 2077 si è evoluto verso l’essere quasi un titolo next-gen ad un certo punto lungo la strada, abbiamo bisogno di assicurarci che tutto funzioni bene e ogni versione giri fluidamente. Siamo consapevoli che potrebbe sembrare irrealistico quando qualcuno dice che 21 giorni possono fare la differenza in un gioco così complesso ed enorme, ma lo fanno davvero».

La software house ha inoltre precisato che il fatto che tutto questi stia succedendo dopo l’ingresso in fase Gold, un caso più unico che raro nella storia del gaming, implica che «molti miglioramenti stanno venendo fatti e saranno distribuiti in una patch Day 0. Questo è il periodo la cui lunghezza abbiamo sottostimato».

Qualcosa è andato storto, insomma, nella valutazione del tempo che sarebbe servito nel passaggio dalla fase Gold, in cui vengono stampati i dischi e i codici, alla finalizzazione della patch che avrebbe contenuti tutti i perfezionamenti scaricabili con un download all’avvio del gioco.

A nulla è servito il tanto discusso crunch, in sostanza, dal momento che un ennesimo rinvio si è rivelato necessario per arrivare alla data d’uscita, che soltanto questo mese era stato spiegato sarebbe coincisa anche per Stadia per il 19 novembre.