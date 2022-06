Cyberpunk 2077 si trasforma in Deus Ex, perché sì

Cyberpunk 2077 e Deus Ex sono entrambi due titoli ambientati in un futuro prossimo, i quali hanno quindi parecchi punti di contatto l’uno con l’altro.

Il gioco di CD Projekt RED (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) è da poco disponibile anche su console di nuova generazione, mentre di un nuovo Deus Ex al momento non v’è traccia.

Il progetto degli sviluppatori polacchi ha in ogni caso guadagnato molto del terreno perduto, visto che se sono previsti anche altri aggiornamenti di peso.

Ora, tra una versione in Unreal Engine e l’altra, qualcuno ha aggiunto alcuni componenti aggiuntivi per Cyberpunk 2077 che mirano a renderlo molto simile al franchise di Deus Ex, in particolare alle iterazioni più recenti del franchise.

Come riportato anche da Game Rant, una mod chiamata ‘Deus Ex Outfit And Cyberarms‘ fa esattamente quello che ci si aspetterebbe.

Naturalmente, V in Cyberpunk 2077 si muove in prima persona (tranne quando si guida) quindi i giocatori potrebbero non vedere l’intero outfit.

Tuttavia, altre mod che modificano il font e l’interfaccia grafica per rendere il gioco più simile alla serie cyberpunk di Eidos Montreal trasformano il titolo di CDPR in qualcosa di molto simile a Deus Ex.

Esistono moltissime mod aggiuntive per Cyberpunk 2077, le quali modificano il gioco in modo significativo, come l’implementazione di una prospettiva in terza persona, l’aggiunta della personalizzazione delle auto e persino l’introduzione del trasporto in metropolitana.

Sicuramente, questa relativa a Deus Ex è entrata di diritto nella lista di quelle migliori di sempre, con la speranza che in futuro ne possano essere rilasciate di ancora più sorprendenti.

Senza contare che esiste una mod che ci permette di pagare una ‘mazzetta’ per sfuggire a un inseguimento della polizia.

Ma non solo: il gioco di CDPR a quanto pare ha frainteso completamente le metropolitane, stando a quanto reso noto da un esperto di trasporti.