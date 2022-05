Cyberpunk 2077, i fan hanno trovato il modo per corrompere la polizia

Cyberpunk 2077 continua a ricevere mod di ogni tipo, a cui ora se ne aggiunge un’altra davvero molto interessante che riguarda le forze di polizia di Night City.

Il gioco (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) è da poco disponibile anche su console di nuova generazione, cosa questa che non ha fermato di certo i modder di tutto il mondo.

Se di recente qualcuno si è dilettato a trasformare gioco di ruolo d’azione in soggettiva di CD Prokekt RED in un titolo ancora più bello da vedere grazie alla potenza dell’UE5, ora si è scelto di migliorarlo in altro modo.

Come riportato da The Gamer, Corrupt NCPD dell’utente Nexus KeanuWheeze è una mod che cambia un bel po’ la visione dei servitori della legge.

La mod in questione aggiunge il contatto “NCPD Bride” al tuo telefono e ti permette di pagare una “mazzetta” per sfuggire a un inseguimento della polizia.

L’agente corrotto si metterà in contatto con voi dopo una rapina: nonostante l’attesa, ciò renderà la storia più accurata, da un certo punto di vista.

«Non mi conosci, quindi arrivo subito al punto: ti sei fatto un bel nome là fuori, facendo affari. Non sempre seguendo la legge… Lo capisco», si legge nel messaggio che riceverete dal poliziotto.

«Quindi magari fammi un favore, eh? La prossima volta che ti trovi nei guai con la polizia di New York, chiamami e me ne occuperò io, al giusto prezzo. Non preoccuparti se non rispondo al telefono, devo rimanere in silenzio, sai? Me ne occuperò comunque non appena i soldi arriveranno».

Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e scaricare la mod in forma gratuita.

Restando in tema, ricordiamo che la prima espansione di Cyberpunk 2077 è stata rinviata al 2023 durante la stessa investors call, ragion per cui si farà attenere.

Ma non solo: il gioco di CDPR a quanto pare ha frainteso completamente le metropolitane, secondo un esperto di trasporti.