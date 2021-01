Cyberpunk 2077 si trasforma in Borderlands (e il risultato è fuori di testa)

Su Cyberpunk 2077 abbiamo speso fiumi di caratteri, specie attorno alla polemica che ha interessato la versione old-gen del gioco (uscita sua malgrado totalmente buggata e pressoché ingiocabile).

Fortunatamente, a migliorarci il morale (in attesa delle patch di gennaio e febbraio) ci pensano anche le mod relative alla versione PC: solo pochi giorni fa lo sviluppatore Fionncroke ha deciso di trasformare il titolo CD Projekt in uno sparatutto molto simile al primissimo DOOM, sviluppato da id Software nel lontano 1993.

Ora, qualcuno ha deciso di portarsi ancora oltre: IGN USA ha infatti pubblicato un video della durata di poco più di tre minuti, il quale ci mostra Cyberpunk 2077 con uno stile grafico che abbraccia la tecnica del cel-shading, trasformandolo in tutto per tutto in un clone di Borderlands, lo sparatutto/RPG targato Gearbox Software e 2K.

Il risultato – realmente sorprendente a cura del modder Salmo – è visionabile poco più in basso:

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile dallo scorso 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. La versione old-gen, uscita palesemente incompleta e con un numero considerevole di bug (e che ha costretto alla rimozione temporanea dagli store PlayStation e Xbox, oltre alla sparizione dalla Top 10 italiana dei titoli più venduti nella prima settimana del 2021) riceverà due corpose patch a gennaio e febbraio di quest’anno.

Nonostante tutto, da poco il papà di Super Smash Bros., Masahiro Sakurai, ha reso noto che che «Cyberpunk 2077 è un gioco da sogno», visto che il game designer ha avuto modo di giocarci approfonditamente su PS4 Pro attorno al 20 dicembre dello scorso anno.