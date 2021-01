Cyberpunk 2077 fuori dalla Top 10 italiana del 2021 (al primo posto un classico)

Cyberpunk 2077 è uscito ufficialmente lo scorso 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Un lancio, quello del titolo CD Projekt RED, funestato da mille problemi e frustrazioni, legate a doppio filo alla versione old-gen rilasciata palesemente incompleta (e in grado di “condannare” il gioco alla rimozione temporanea dagli store PlayStation e Xbox).

Due grandi patch sono in ogni caso previste a gennaio e febbraio di quest’anno, le quali saneranno le versioni per console PS4 e Xbox One.

Purtroppo, le scuse e la promessa di mettere le cose a posto non sono bastate a CD Projekt per far restare il gioco saldamente in testa alla Top 10 italiana dei titoli più venduti nella settimana che va dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 (via IIDEA).

In testa troviamo infatti FIFA 21 di EA, seguito dall’inossidabile GTA 5 di Rockstar e Take-Two. Al terzo posto, Call of Duty: Black Ops Cold War, di Activision Blizzard. Cyberpunk 2077 ha ottenuto solo la quarta posizione della classifica dedicata ai giochi PC.

Poco sotto, la lista delle prime dieci posizioni relativamente a tutte le piattaforme:

FIFA 21 ELECTRONIC ARTS PS4 GRAND THEFT AUTO V ROCKSTAR GAMES PS4 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR ACTIVISION BLIZZARD PS4 JUST DANCE 2021 UBISOFT SWITCH TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE UBISOFT PS4 ASSASSIN’S CREED VALHALLA UBISOFT PS4 NBA 2K21 2K SPORTS PS4 THE LAST OF US PART II SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT PS4 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS NINTENDO SWITCH CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR ACTIVISION BLIZZARD

Ricordiamo infine che oltre alle class action e alla rimozione del gioco dagli store, in queste ore si è mosso contro il gioco CD Projekt anche lo UOKiK, l’Unione Consumatori della Polonia.