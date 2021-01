Cyberpunk 2077, un leak svela il multiplayer

Lo scorso dicembre, CD Projekt RED ha reso noto che il multiplayer di Cyberpunk 2077 sarà un gioco a parte, con il CEO Adam Kacinski che ha spiegato che «prima di tutto, non la definiamo una modalità», lasciando intendere che si sarebbe trattato di qualcosa di particolarmente inedito.

Ora, i primi dettagli sulla modalità multiplayer sarebbero stati scovati da alcuni dataminer, i quali hanno rivelato le novità di questa opzione multigiocatore (che in ogni caso non arriverà presto).

Finora, è stato scoperto che il file leak contiene due distinte modalità di gioco multiplayer. La prima si chiama “Heists” e funziona in modo simile a una missione standard per giocatore singolo. Si presume inoltre che venga fornito con funzioni dedicate e varie opzioni per l’editor, oltre a opzioni correlate aggiuntive (tra cui un sistema di selezione di quattro classi più particolareggiato).

La seconda modalità di gioco è invece più simile a un “Deathmatch” classico. Sembra che CDPR abbia deciso di includere anche Johnny Silverhand nelle vesti di annunciatore.

Inoltre, il file eseguibile suggerisce connessioni P2P (“peer-to-peer”) con alcune un servizio di host piuttosto che server dedicati. Ciò non esclude la possibilità che il tutto possa passare all’utilizzo di questi ultimi una volta che le modalità saranno rese pubbliche. Non ci resta quindi che attendere i primi dettagli ufficiali dal team di sviluppo polacco.

Cyberpunk 2077 è disponibile dal 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Grazie alla retrocompatibilità il gioco è compatibile anche con PS5 e Xbox Series X|S, mentre versioni specifiche per la next-gen usciranno nel corso del 2021.

Due grandi patch sono inoltre previste a gennaio e febbraio di quest’anno, le quali saneranno – o perlomeno, così ci auguriamo – le disastrose versioni per console old-gen che hanno portato addirittura alla rimozione del gioco dagli store PlayStation e Xbox.