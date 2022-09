Cyberpunk 2077 si aggiorna, ma l’update 1.6 non avrà la feature più attesa

Dopo un lungo silenzio, Cyberpunk 2077 torna a far parlare di sé mentre CD Projekt Red si prepara ad annunciare ciò che ci sarà nel futuro del titolo.

A seguito della turbolenta gestione del lancio e delle problematiche versioni old- gen, quelle che potete trovare su Amazon, ora il publisher polacco è pronto per la rivalsa.

Nella giornata di oggi ci sarà infatti un importante evento dove verranno svelate le novità per Cyberpunk 2077, tra cui probabilmente le attese espansioni.

Annunci che non si limiteranno solamente ai DLC, perché i fan potranno aspettarsi anche delle sorprese.

Cyberpunk 2077 si aggiornerà senz’altro alla versione 1.6 in un futuro prossimo, ma non verrà ancora introdotta una feature molto richiesta.

Come riporta Wccftech, infatti, un membro di CD Projekt Red ha lasciato intendere che verrà meno una modalità che molti videogiochi hanno.

Si tratta della modalità New Game Plus, che la Senior Community Manager di CD Projekt Red ha dichiarato non essere presente nell’aggiornamento.

We have plans to show you quite a few cool things but NG+ is not one of them. — Amelia "Lilayah" (@Lilayaah) September 5, 2022

«Abbiamo in programma di mostrarvi alcune cose interessanti, ma il NG+ non è una di queste», ha dichiarato Amelia “Lilayah” su Twitter.

Il Lead Level Designer dello studio, Miles Tost, ha approfondito la questione. Tost ha evidenziato che l’introduzione di una modalità New Game Plus non significa solo consentire ai giocatori di ricominciare il gioco mantenendo intatti i progressi, poiché tale modalità richiede un’enorme quantità di lavoro:

«Significa riequilibrare l’intero gioco (nemici, equipaggiamento, oggetti) e tonnellate di test/tweaking; ci sono molte prove di abilità nel gameplay e nei dialoghi, cosa succede qui? Come gestiamo/bilanciamo l’attributo e i punti perk?»

La struttura di gioco stessa di Cyberpunk 2077, quindi, non rende molto semplice integrare questa modalità così amata la giorno d’oggi.

In questo periodo Cyberpunk 2077 ha rappresentato un grande lancio per CD Projekt Red, ma anche un grande problema, con dei numeri davvero impressionanti.

I giocatori hanno ingannato l’attesa mettendo mano al titolo con le solite mod, aggiungendo pezzi di gioco in via gratuita.

A proposito di eventi, anche Ubisoft si prepara a svelare qualcosa di importante: ecco quando.