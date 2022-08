Cyberpunk 2077, qualcuno ha aggiunto una nuova area esplorabile, gratis

Cyberpunk 2077 è un gioco che ormai è entrato nell’immaginario collettivo, sia nel bene che nel male (per i motivi che ormai conosciamo tutti).

Il gioco di CD Projekt RED (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) è in ogni caso un gioco di per sé enorme e decisamente vasto.

Ad ogni modo, è altrettanto vero che i fan del titolo CD Projekt RED non sembrano volersi fermare con mod e creazioni di vario genere, in attesa magari anche della serie TV Netflix.

Quindi, tra una versione in Unreal Engine e l’altra, qualcuno ha pensato di ampliare l’offerta con una nuova zona completamente esplorabile.

Come riportato da Wccftech, una nuova mod di Cyberpunk 2077 condivisa online un paio di giorni fa introduce infatti una nuova area esplorabile di Night City, completa anche di alcuni oggetti aggiuntivi.

La Unofficial Content Patch innesta infatti una nuova zona mai vista prima: l’area non è particolarmente grande, ma il fatto che un modder sia stato in grado di aggiungere al gioco una location completa è sicuramente impressionante.

Lo sviluppatore Krat0es promette altre mod di questo tipo in futuro, quindi sarà interessante vedere come il gioco verrà ampliato nelle prossime settimane (in attesa delle espansioni ufficiali in lavorazione in quel di CDPR).

Se ci state facendo un pensierino, potete scarica la nuova zona esplorabile di Cyberpunk 2077 cliccando a questo indirizzo, in forma ovviamente gratuita.

Restando in tema, avete letto che di recente le azioni di CD Projekt RED sono crollate del 75% in due anni, ridimensionando notevolmente la compagnia e riportandola ai livelli del 2017?

Vero anche che da un punto di vista commerciale Cyberpunk 2077 si è rivelato un successo, arrivando a vendere ben 18 milioni di copie in tutto il mondo.

Infine, per quanto riguarda la creazione di mod davvero sorprendenti, avete visto anche che alcune settimane fa un fan del gioco di CDPR ha trasformato il titolo in Deus Ex?