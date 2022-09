Cyberpunk 2077, non ci saranno solo nuove espansioni: CD Projekt anticipa «sorprese»

Durante la giornata odierna si terrà un nuovo attesissimo evento dedicato a Cyberpunk 2077, che potrebbe finalmente svelare le prime attese espansioni, ma che potrebbero non essere le uniche novità in arrivo.

Oggi si svolgerà infatti il nuovo Night City Wire, l’evento dedicato all’ultima fatica di CD Projekt (che potete recuperare su Amazon) che ci anticiperà i contenuti in arrivo sul prossimo aggiornamento.

Alle ore 17.00 di oggi martedì 6 settembre scopriremo dunque, con molta probabilità, quali saranno le nuove espansioni di Cyberpunk 2077, oltre ad ulteriori novità dedicate alla serie Edgerunners in arrivo su Netflix.

Gli sviluppatori hanno però lanciato un forte indizio per incentivare i fan a osservare il nuovo evento streaming: CD Projekt ha infatti dichiarato che «potrebbe avere alcune sorprese» per noi.

Non è ancora chiaro se il riferimento alle sorprese sia legato proprio alle attese espansioni o se ci saranno ulteriori novità non annunciate, ma ciò che appare certo è che la diretta appare davvero imperdibile per i fan di Cyberpunk 2077.

Tomorrow is the Night City Wire & REDstreams day!

You'll be able to find out more about Patch 1.6, Cyberpunk: @edgerunners, and… we might have some surprises in store.

Meet us at 5 PM CEST on https://t.co/cBU8yS6pfc pic.twitter.com/v3H5qouIwj

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 5, 2022