Cyberpunk 2077, le espansioni saranno svelate in un evento: ecco quando

Cyberpunk 2077 ha sicuramente fatto parlare di sé e, in un modo o nell’altro, ha fatto la storia dei videogiochi.

Per via della gestione del lancio e delle problematiche versioni old- gen, quelle che potete trovare su Amazon, il post-Cyberpunk è qualcosa di reale.

Lo vediamo anche dai numerosissimi rinvii dei videogiochi più importanti che, memori dell’esperienza del titolo CD Projekt, non vogliono rischiare.

E anche dal silenzio del team polacco stesso, che a tanto tempo dall’uscita di Cyberpunk 2077 non ha ancora dato informazioni riguardo le attese espansioni.

Ma sembra essere arrivato il momento giusto, perché CD Projekt Red ha annunciato un nuovo episodio di Night City Wire.

Il “Nintendo Direct di Cyberpunk” ha rappresentato una serie di appuntamenti digitali in cui il team ha raccontato il gioco prima dell’uscita, e dopo.

Come annunciato su Twitter dagli stessi sviluppatori, ci sarà un nuovo episodio della serie di eventi digitali e si parlerà anche di Cyberpunk 2077.

Choooom! There's something new on the horizon – a special episode of Night City Wire!

We will talk about our upcoming anime Cyberpunk: #Edgerunners and what's next for #Cyberpunk2077.

See you on Tuesday, September 6th at 5 PM CESThttps://t.co/cBU8yS6pfc pic.twitter.com/8yobnx18qz

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 2, 2022