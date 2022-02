Cyberpunk 2077, dopo la versione next-gen, si fa più bello anche su PC

Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di casa CD Projekt RED, nelle scorse ore è arrivato a sorpresa anche su PS5 e Xbox Series X|S con una versione sviluppata espressamente per la next-gen.

La nuova patch 1.5 ha infatti ottimizzato Cyberpunk 2077 anche su piattaforme di nuova generazione, portando con sé anche una serie di novità da non sottovalutare.

Tutti i cambiamenti principali e il changelog completo ve li abbiamo elencati nella nostra notizia dedicata, sebbene a quanto pare le novità non sono finite.

Nonostante non tutto sia andato comunque per il verso giusto, i giocatori PC possono da ora godere di una nuova aggiunta grafica davvero molto interessante.

Come riportato anche da Wccftech, il gioco ha infatti da poco ricevuto il supporto AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), oltre a molto altro.

NVIDIA ha rivelato di aver collaborato con CD Projekt RED post-lancio per migliorare la qualità dell’immagine ray-tracing nel gioco.

Il risultato è l’aggiunta di ombre dovute alla luce locale in ray-tracing, visto che in precedenza Cyberpunk 2077 mostrava in ray-tracing solo le ombre dovute alla luce del sole.

NVIDIA ha condiviso un paio di immagini di confronto per mostrare questa nuova caratteristica (la seconda evidenzia il miglioramento più evidente).

Anche Alexander Battaglia di Digital Foundry ha pubblicato un paio di immagini abbastanza esplicative, sottolineando tutte le differenze del caso e specificando che il gioco faticherà un po’ di più con gli effetti attivati.

Trovate il post Twitter di Battaglia poco più in basso.

Cryptic update to the ray tracing on CP2077 PC that explains the "RT local shadows" on PS5/XSX. The RT shadows setting on PC now *also* adds ray traced shadows to artificial lights, previously, it was just to the sun light. The tool-tip still erroneously says sun shadows only. pic.twitter.com/MwYrpiIVso — Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) February 15, 2022

And yes of course this means the game will run heavier after this patch in indoor areas or at night time if you have the RT shadows option "On". https://t.co/ZHwYfZVfMh pic.twitter.com/jmZFVDe01w — Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) February 15, 2022

Avete letto anche che i cittadini di Night City ci hanno spiegato – senza troppi peli sulla lingua – come conquistare la nostra anima gemella in occasione di San Valentino?

Ma non solo: se siete tra i completisti che amano collezionare tanti Trofei e avevate cominciato il viaggio su Cyberpunk 2077 su PS4, ci sono novità per voi.