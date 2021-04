Cyberpunk 2077, scovato un easter egg dedicato a Harry Potter

Cyberpunk 2077 ha dovuto affrontare un percorso in salita a partire dal lancio, avvenuto nel dicembre 2020.

Si tratta di un titolo non esente da difetti ma comunque ricco di curiosità e segreti nascosti all’interno del mondo di gioco e della città di Night City.

Dopo un video in cui ci viene mostrato l’atipico comportamento dei bambini della megalopoli futuristica, nella giornata di oggi un giocatore ha scoperto un curioso easter egg relativo al mondo di Hogwarts.

L’utente thesailorscout ha pubblicato un interessante screenshot su Reddit in cui è esplicito il riferimento alla saga di Harry Potter, il popolare mago nato dalla fantasia di J.K. Rowling.

Sembra che l’utente si sia imbattuto nella scoperta per caso, semplicemente seguendo un NPC per osservarne il comportamento e finendo per trovarsi davanti a questo curioso ritrovamento.

Nell’immagine possiamo notare la scritta “Platform 69¾”, chiaro riferimento al binario dal quale Harry Potter e i suoi amici aspettavano il treno per Hogwarts.

Il graffito è accompagnato dalla scritta “hit here”, altro riferimento all’impossibilità di attraversare il muro a meno che non lo si faccia senza alcuna esitazione.

Cyberpunk 2077 è un titolo tanto pieno di sorprese quanto afflitto da bug e problemi di ottimizzazione, in particolare per quanto riguarda le console old-gen.

CD Projekt si è impegnata a pubblicare delle patch in grado di ottimizzare il titolo e correggere i difetti più gravi, per quanto possibile, ma sembra che anche la patch 1.2, l’ultima arrivata in ordine di tempo, non abbia apportato tutti i cambiamenti sperati.

Anche il contenzioso con Sony, iniziato con la rimozione del titolo dal PlayStation store, non accenna a placarsi, e di recente CD Projekt si è espressa in merito alla questione.

Molti giocatori continuano comunque a divertirsi scoprendo bug ed easter egg all’interno dello shooter RPG, come una curiosa tempesta di sabbia che si scatenerebbe in modo improvviso sulla città.

Un glitch che permette a un personaggio di seguirci per sempre è stato invece scoperto soltanto oggi e ha divertito la community in rete.