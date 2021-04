Cyberpunk 2077, bug scatena tempesta di sabbia permanente a Night City

Da qualche giorno CD Projekt ha finalmente rilasciato la patch 1.2 di Cyberpunk 2077: uno dei grandi aggiornamenti promessi dalla compagnia per sistemare tanti dei bug che affliggevano il gioco.

Nonostante la lista quasi infinita di cambiamenti apportati, secondo quanto riportato dalla community la patch non è stata indolore ed ha portato anche ulteriori nuovi bug.

Vi avevamo infatti già riportato di diversi problemi segnalati da molti utenti attraverso video comparativi, dopo avere applicato alla patch, e nelle ultime ore se ne è aggiunto uno davvero bizzarro.

Come riportato infatti da GamesRadar+, un giocatore segnala che dopo avere installato la patch 1.2 il suo salvataggio è stato completamente rovinato.

L’utente Reddit AugustusUwU adesso si ritrova dunque, misteriosamente, con una Night City permanentemente invasa da una tempesta di sabbia.

Una tempesta di sabbia ha invaso Night City dopo la patch 1.2

Non è ben chiaro cosa sia successo esattamente, ma il giocatore non sembra esserci rimasto troppo male: consapevole di avere una Night City dall’aspetto completamente unico, l’utente ha infatti commentato che «non sono nemmeno arrabbiato».

Potete ammirare la «sabbiosa» Night City grazie alla clip video catturata dall’utente:

Le tempeste di sabbia, di solito, avvengono soltanto in determinate aree del gioco ed in determinate condizioni: in questo caso, hanno però invaso l’intera città senza alcuna possibilità di poter tornare alla Night City di una volta.

Si tratta sicuramente di una visuale decisamente originale, che nonostante si tratti di un bug è in grado di mostrare la città di Cyberpunk 2077 come non l’avete mai vista prima.

Anche i giocatori PC hanno segnalato diversi problemi dopo avere installato l’ultimo aggiornamento, come crash istantanei e perdite improvvise di frame rate.

Speriamo dunque che CD Projekt riesca presto a porre rimedio anche a questi nuovi bug, causati paradossalmente da un aggiornamento che ne ha sistemati tanti altri.

Uno degli ultimi miglioramenti più originali riguarda anche il modo in cui il protagonista si riposava: sarete felici di sapere che adesso V dorme bene.