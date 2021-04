Cyberpunk 2077, glitch permette ad un compagno di seguirci per sempre

Nonostante i tanti sforzi fatti da CD Projekt per sistemare i molteplici problemi di Cyberpunk 2077, lo shooter RPG continua ad essere protagonista di una serie di strani e divertenti glitch.

Uno di questi ha perfino impedito ad un giocatore di poter proseguire con la sua avventura, a causa di una decapitazione avvenuta nel momento più sbagliato.

Altri sono invece decisamente più divertenti ed in grado di cambiare completamente il modo in cui percepiamo il mondo di Cyberpunk 2077, come avvenuto nel caso della tempesta di sabbia che ha invaso Night City.

Il bug scoperto oggi, segnalato da Game Rant, impedirà al protagonista V di sentirsi solo, grazie ad un personaggio non giocabile che rimarrà al nostro fianco per sempre ed in ogni momento, perfino quando desidereremmo avere un po’ di intimità.

Un NPC di Cyberpunk 2077 ci seguirà per sempre a causa di un glitch.

In uno dei livelli iniziali del gioco, una missione ci richiederà di salvare un personaggio di nome Flavio dos Santos, che ci seguirà per il resto della quest ed andare per la sua strada una volta completata.

O almeno, così dovrebbe essere: a causa di un glitch incontrato dall’utente carrota1 del forum Reddit dedicato a Cyberpunk 2077, Flavio ha continuato a seguirlo nonostante fossero passate oltre 30 ore dal completamento di quella missione.

È dunque diventato un amico, forse, anche troppo fedele, dato che ci guarderà le spalle perfino quando avremo dei momenti romantici.

Un risultato divertentissimo e inquietante, a seconda dei punti di vista, che potete osservare voi stessi nella clip video pubblicata dall’utente:

Non è purtroppo chiaro quali siano state le procedure necessarie per causare questo bug, ma alcuni utenti nei commenti hanno segnalato che questo strano evento è accaduto anche a loro, seppur nella versione 1.1.

Evidentemente la patch 1.2 non è riuscita ancora a risolvere definitivamente questo divertentissimo glitch: un ulteriore conferma, se ce ne fosse bisogno, che l’ultimo aggiornamento ha ancora diversi problemi da risolvere, come testimoniato anche da diversi video sull’argomento.

Tuttavia CD Projekt è ancora al lavoro per sistemare le cose: il team ha sostenuto recentemente che abbandonare il gioco «non è un’opzione» e che vogliono trasformarlo in uno stato in cui il team possa definirsi ufficialmente fiero.

Stanno inoltre cercando di riportare il gioco sul PlayStation Store, da cui era stato precedentemente rimosso a causa delle richieste di rimborso: secondo il team sarebbero già a buon punto.