Cyberpunk 2077, rinviata la patch di febbraio: ecco quando arriva

CD Projekt ha annunciato il rinvio della patch inizialmente prevista per febbraio di Cyberpunk 2077, il suo shooter RPG futuristico.

Lo studio polacco ha menzionato le dimensioni imponenti dell’aggiornamento e il recente attacco informatico come motivazioni per lo slittamento.

La software house ha spiegato che avrà bisogno di più tempo per l’update che viene ora chiamato solo 1.2, seguito all’1.1 disponibile invece come previsto da gennaio.

While we dearly wanted to deliver Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 in the timespan we detailed previously, the recent cyber attack on the studio’s IT infrastructure and extensive scope of the update mean this unfortunately will not happen — we’ll need some additional time. 1/3

