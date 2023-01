Cyberpunk 2077, ricordate la promessa “pacifista” di CDPR? Ora è realtà

Ricorderete, forse, che tra le tante promesse di Cyberpunk 2077 c’era la possibilità di poter finire il gioco senza uccidere nessuno. Ora con una mod si può adempiere a questa promessa.

In origine non mantenuta anche perché, con tutta la buona volontà del mondo, nel titolo di CD Projekt Red (lo trovate qui su Amazon) si può essere estremamente stealth ma non pacifisti (ed è difficile in modo frustrante).

Una delle tante cose che Cyberpunk 2077 non è riuscita a mantenere dalle dichiarazioni ad oggi e che, insieme a cose ben più gravi, stanno costando parecchio a CD Projekt Red.

Ma se dopo dieci anni il primissimo trailer del gioco ha curiosamente ancora molto da dire, qualcuno sta aiutando il team polacco a migliorare il gioco.

Grazie ad una mod (come riporta PC GamesN) ora è infatti possibile riuscire a completare il titolo di CD Projekt Red in maniera del tutto pacifista come era stato promesso.

Per via di un deterrente molto estremo, per così dire, perché ogni volta che ucciderete qualcuno verrete uccisi a vostra volta.

La mod si chiama Instant Karma (nomen omen) ed è stata sviluppata da Reverend Ursa, un utente che ha deciso di dare ai volenterosi choomba pacifisti un bello sprone per non uccidere nessuno.

E davvero non funziona in modo molto diverso da quanto abbiamo descritto poco sopra, come potete vedere dal video qui sotto:

La mod è stata creata nell’intento di avere un supporto ulteriore per riuscire in una già difficile (quasi impossibile) run pacifista in Cyberpunk 2077. La paura di morire ad ogni occasione vi dovrebbe rendere più concentrati.

Ottivamente è possibile attivare o disattivare l’impostazione in qualsiasi momento nel menu delle opzioni, ogniqualvolta vorrete essere dissuasi dal compiere delle stragi indiscriminate per Night City.

Forse potrete sperimentare questa mod anche su Xbox Game Pass, visto che a quanto pare l’epopea sci-fi sta arrivando all’interno del servizio.

Un titolo che, grazie alle mod, sta tirando fuori il suo potenziale. Una delle ultime, infatti, è riuscita a sbloccare una funzionalità nascosta all’interno di una delle patch.