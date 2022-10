Cyberpunk 2077, la nuova mod sblocca una funzione nascosta nel gioco

Cyberpunk 2077 ne ha avute di storie da raccontare, in un modo o nell’altro, e ora c’è una mod che sblocca una funzione nascosta dell’ultimo update.

L’epopea cyberpunk di CD Projekt Red, che potete acquistare su Amazon, ha anche vissuto un importante ritorno di fiamma in queste settimane.

Una vera e propria rinascita, considerati i numeri che Cyberpunk 2077 è riuscito ad ottenere ultimamente.

E mentre il titolo di CD Projekt Red continua a sorprendere, qualcuno ha scoperto una feature nascosta nell’ultimo update grazie ad una mod.

Tra i problemi che il titolo ha avuto al lancio c’è stata anche la poca densità della popolazione di Night City, che ora è possibile modificare con una mod.

Come riporta The Gamer, infatti, dei giocatori hanno evocato, per così dire, una funzionalità nascosta in uno degli ultimi aggiornamenti, grazie ad una mod (la trovate qui).

L’indicatore della densità della popolazione non è infatti stata inserita a forza nel gioco, ma era semplicemente all’interno dell’update 1.6 che, per qualche motivo, non è stata attivata.

Come recita anche la descrizione della mod su Nexus Mods, si tratta solo di un modo per attivare qualcosa che è già all’interno del gioco.

Una situazione abbastanza surreale, considerato che la poca densità di abitanti è stato da sempre uno dei problemi di Cyberpunk 2077 e non è ben chiaro il perché CDPR non ha attivato una funzione che già c’è.

La mod riesce quindi a rendere un po’ più viva Night City, una delle cose che il team polacco aveva promesso da sempre per quanto riguarda il suo titolo.

Una città che ora potrà accogliere anche Sasha Grey, visto che la streamer interpreterà un personaggio inedito all’interno di Phantom Liberty, il nuovo DLC in arrivo.

La densità della popolazione non dovrebbe essere un problema, o almeno così speriamo, nel sequel di Cyberpunk 2077 che è stato ufficializzato di recente.