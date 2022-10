Cyberpunk 2077 riceve un nuovo aggiornamento per un problema specifico

Nel corso dei mesi, Cyberpunk 2077 ha ricevuto spesso e volentieri una quantità considerevole di patch e hotfix di sistema, atti a migliorare le performance del gioco tanto su console quanto su CP.

Considerando che proprio in queste settimane il titolo di CD Projekt RED (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, ci pare alquanto scontato che gli sviluppatori abbiano deciso di supportarlo in maniera massiccia.

Ovviamente non parliamo di mod come quella in grado di per instillare la temuta Cyberpsicosi nel giocatore, direttamente da Cyberpunk Edgerunners.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, Cyberpunk 2077 ha ricevuto un nuovo hotfix che risolve i difetti della mappa riscontrati con il driver NVIDIA GeForce 522.25.

L’ultimo driver NVIDIA GeForce ha infatti introdotto purtroppo alcuni glitch nel gioco targato CDPR, sebbene è da ora disponibile un hotfix per risolverli in tempi rapidi.

In seguito al rilascio del driver 522.25, nel gioco di ruolo open-world sviluppato da CD Projekt Red hanno infatti iniziato a verificarsi dei glitch delle mappe piuttosto fastidiosi e segnalati da un gran numero di giocatori.

L’hotfix sarà distribuito come aggiornamento nel prossimo futuro, sebbene nel frattempo è da ora possibile applicarlo manualmente seguendo la procedura descritta sul sito web di NVIDIA: se vi interessa provarci da soli, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Restando in tema, di recente un altro fan ha deciso di aggiungere alcune interessanti novità legate alla lingua per quanto riguarda i personaggi e le bande presenti a Night City.

Ma non solo: pochi giorni fa altri appassionati hanno invece dato sfogo alla loro fantasia, aggiungendo contenuti a tema Edgerunners davvero meritevoli di attenzioni.

Infine, per quei pochi che non lo sapessero, ricordiamo in ogni caso che sempre poche settimane fa è stato annunciato anche un sequel di Cyberpunk 2077, ancora privo di titolo ufficiale.