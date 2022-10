Cyberpunk 2077 riceve la Cyberpsicosi, grazie a Edgerunners (e ai fan)

Cyberpunk 2077 sta vivendo una seconda giovinezza grazie anche e soprattutto alla serie Netflix Cyberpunk Edgerunners, disponibile da una manciata di settimane

Il titolo di CD Projekt RED (che trovate su Amazon a prezzo notevole) sta vivendo un rilancio davvero a modo, con Night City pronta ad accogliere altri giocatori nel corso delle prossime settimane.

Del resto, CDPR prevede che «tra i 350 e i 500 sviluppatori» lavoreranno al sequel di Cyberpunk 2077, chiamato Orion, in uscita prossimamente.

Ora, dopo che i fan stia dando sfogo alla loro fantasia, aggiungendo contenuti a tema Edgerunners, un’altra mod offre finalmente ai giocatori una vera e propria Cyberpsicosi.

Attenzione: poco sotto trovate spoiler dalla serie Edgerunners, quindi proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come riportato da Games Radar, un modder di Cyberpunk 2077 ha da poco creato un sistema per instillare la temuta Cyberpsicosi nel giocatore.

Su Nexus Mods, la scorsa settimana è stata caricata una nuova voce chiamata “Wannabe Edgerunner – A Simple Cyberpsychosis Mod”, scaricabile a questo indirizzo.

Prendendo palesemente ispirazione dal recente spin-off Cyberpunk Edgerunners su Netflix, la mod installa un sistema di “Umanità” per il personaggio V del giocatore, il quale può soffrire di Cyberpsicosi.

«Aggiunta una nuova statistica – l’Umanità, che dipende dai Cyberware installati, dall’uso di Berserk/Sandevistan e dalle uccisioni commesse», si legge nella descrizione della mod.

«Ogni impianto diminuisce la tua Umanità in modo permanente mentre è installato, l’uso di cyberware e le uccisioni nemiche la diminuiscono temporaneamente in modo da poterla ripristinare dopo aver ottenuto l’effetto “Riposo”. È possibile monitorare il valore attuale dell’Umanità tramite la schermata del menu Cyberware o con un nuovo widget che apparirà sopra la barra degli HP del giocatore».

In breve, la mod riflette gli orribili effetti collaterali dell’installazione di troppe modifiche Cyberware che vediamo manifestarsi nel protagonista di Edgerunners, David Martinez, verso la conclusione dell’anime.

Restando in tema, nella nostra recensione dello show Netflix vi abbiamo spiegato che «lo sforzo congiunto di CD Projekt RED e Studio Trigger ha sicuramente dato i frutti sperati: Cyberpunk Edgerunners è eccezionale sia per quanto riguarda l’animazione che lo stile scelti, grazie anche a una storia che non sfigurerebbe nel videogioco originale.»