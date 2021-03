Cyberpunk 2077, quando esce la patch 1.2? Dettagli da CD Projekt

CD Projekt ha condiviso un nuovo messaggio sui social per fornire particolari riguardo alla tanto attesa patch 1.2 di marzo per Cyberpunk 2077.

Sul finire della scorsa settimana, il team di sviluppo aveva fornito i primi dettagli relativi al contenuto dell’update.

Questo update, in uscita in origine a febbraio, conterrà in primis ritocchi al modello di guida e al comportamento della polizia.

Ad ogni modo, i contenuti non si limiteranno a questo e, a ridosso del lancio, verrà fornito un changelog completo di tutte le specifiche.

L’aggiornamento, spiegano dallo studio polacco, è attualmente in fase di test, il che sembrerebbe confermare un day one programmato entro la fine del mese.

ICYMI, last week we presented a selection of changes from the upcoming Patch 1.2 along with some insights from our developers.

The update is currently being tested and we will be sharing patch notes ahead of its release, so you know what’s coming. Stay tuned for more info! https://t.co/fcHgVN3Sht

