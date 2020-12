Cyberpunk 2077 PS4 e Xbox One massacrato dagli utenti Metacritic

Cyberpunk 2077 si è portato a casa una media voto del 90 su 100 in versione PC, configurazione in cui dà il meglio di sé – anche su macchine non particolarmente performanti.

Tuttavia, la gran parte dei giocatori ne sta fruendo su console, e nello specifico su console della passata generazione, ovvero PS4 e Xbox One.

Questo ha inevitabilmente un impatto sul giudizio dei giocatori che, in attesa di poter acquistare una PS5 o una Xbox Series X|S e di poter godere dell’ancora fantomatica patch next-gen, stanno massacrando lo shooter RPG di CD Projekt RED su Metacritic.

Il voto dell’utenza in questo momento è di 2.5 su PS4 e 2.6 su Xbox One ma, mentre in casi come The Last of Us Part II voti simili sembravano sconnessi dalla realtà e spinti soltanto dall’odio nei confronti di una produzione coraggiosa sotto diversi punti di vista, stavolta è abbastanza semplice capire da dove provengano.

La stessa CD Projekt RED ha ammesso che lo stato del prodotto in questa fase è ben lontano dallo standard che si era prefissata in origine e di stare lavorando duramente alla realizzazione di patch che possano rimetterla sui binari giusti.

Il primo update post-lancio è stato immesso nei canali digitali per PlayStation 4 e PC, portando il gioco alla versione 1.04 con alcuni miglioramenti alla qualità della vita per le strade di Night City.

Ciò detto, e lo abbiamo osservato nella nostra analisi della versione console, non si può non sottolineare come non sia stato trasparente l’approccio dello studio polacco, reo di non aver mai mostrato o riferito in maniera esplicita delle caratteristiche di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One negli otto anni passati dall’annuncio originale al day one dello scorso 10 dicembre.

Fortunatamente, la dirigenza dello studio polacco si è assunta la responsabilità per ciò che è accaduto e ha promesso di pagare comunque agli sviluppatori i bonus promessi in origine legati alla media voto su Metacritic – comunque molto elevata per quanto riguarda il lato della critica.

Un’assunzione di responsabilità di certo più semplice quando il tuo gioco ha già recuperato i costi di sviluppo e marketing prima ancora di uscire, ma questa è un’altra storia.