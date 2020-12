Cyberpunk 2077, “sottovalutate le difficoltà”: bonus al team nonostante i voti

Un nuovo report di Bloomberg rivela che la dirigenza di CD Projekt RED si è assunta tutte le responsabilità per le difficoltà tecniche di Cyberpunk 2077 al lancio, e che pertanto elargirà i bonus previsti per il team di sviluppo nonostante la media ottenuta dal gioco su Metacritic.

Il metascore avrebbe dovuto, almeno in origine, fungere da bussola per l’ammontare dei bonus garantiti agli sviluppatori dello studio polacco, una pratica opinabile ma da anni in voga nel mondo dei videogiochi.

Ad ogni modo, come rivela una mail ottenuta dal portale americano, CD Projekt RED ha deciso di non far valere questa clausola, dal momento che la qualità tecnica dello shooter RPG è dipesa dalla volontà di lanciarlo comunque nel 2020 e non concedere più tempo per una rifinitura di cui avrebbe avuto evidentemente bisogno.

«Abbiamo sottovalutato le lunghezze e la complessità connesse al rendere questo [gioco] una realtà», si legge nella mail inviata al team di sviluppo dallo studio head e game director Adam Badowski.

«Voi avete comunque fatto tutto quello che potevate per fornire un gioco ambizioso e speciale», è in ogni caso la sua conclusione.

Il sistema di bonus è comunque piuttosto particolare in CD Projekt RED: gli sviluppatori che hanno fatto un buon lavoro (non sappiamo quale sia il metro di giudizio) ricevono token con il logo dello studio che possono essere riscattati per ottenere bonus dopo il lancio, prima di questa mail a patto che Cyberpunk 2077 venisse acclamato dalla critica.

La software house polacca aveva già garantito, all’ultimo rinvio, che gli sviluppatori – ora costretti al crunch fino a sei giorni a settimana – avrebbero ricevuto, com’è pratica dell’azienda, una percentuale delle sue entrate a fine anno.

Cyberpunk 2077 ha ora una media del 90/100 su Metacritic nella versione PC recensite dai media internazionali, compreso SpazioGames.