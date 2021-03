Cyberpunk 2077, patch 1.2: la lista completa dei cambiamenti

CD Projekt ha pubblicato la lista completa dei cambiamenti che saranno apportati a Cyberpunk 2077 con l’imminente patch 1.2.

La patch, data in uscita per marzo, non ha ancora una data d’uscita ma lo studio polacco conferma che è «in arrivo presto».

Mentre il primo focus sull’update si concentrava sui cambiamenti apportati alle dinamiche del gioco, questo è focalizzato sui problemi riscontrati dagli utenti che saranno corretti.

La versione 1.2 sarà disponibile per tutte le piattaforme ma avrà fix specifici per il PC e per le console; in particolare per queste ultime ci saranno correzioni su problemi che davano grattacapi a PS4 e Xbox One, che dovrebbero quindi vedere le loro performance sensibilmente migliorate.

Una lista di cambiamenti che rivela come la software house europea abbia messo mano a gameplay, quest, open world, cinematiche, ambiente e livelli, grafica, audio e animazioni, interfaccia e stabilità dopo il disastroso lancio dello scorso dicembre.

Le dimensioni dell’update non sorprendono visto che, al lancio della patch 1.1, si era parlato di un intervento interlocutorio e che l’aggiornamento più corposo sarebbe stato proprio questo.

Questo il changelog completo della patch 1.2 di Cyberpunk 2077:

Gameplay

Il raggio di comparsa dell’NCPD quando il giocatore commette un crimine è stato aumentato.

Nuovo cursore per regolare la sensibilità di sterzata aggiunto alle impostazioni dei comandi. Consente di ridurre la rapidità di sterzata per tutti i veicoli e tutte le periferiche di input. Particolarmente utile per gli utenti che usano la tastiera.

Sterzate dei veicoli riprogrammate per funzionare meglio a frequenze di aggiornamento basse ed estremamente alte, e produrre risultati più coerenti. Migliora notevolmente le sterzate sulle console di base.

Funzione di rotazione/inclinazione per disincastrarsi aggiunta a tutti i veicoli. La levetta destra o A/D W/S oppure Maiusc sinistro/Ctrl sinistro attivano l’inclinazione e la rotazione nei veicoli incastrati/arenati per disincastrarli.

Modifiche minori al modello di guida di alcuni veicoli per migliorarne la manovrabilità, mitigare la rotazione eccessiva e le sovrasterzate.

Risolto un problema per cui, durante l’utilizzo del cyberware Berserk, il mirino si muoveva senza alcun input da parte del giocatore.

Frequenza di fuoco della torretta dell’elicottero modificata in Love Like Fire.

I veicoli della polizia non svaniscono più subito dopo essere saliti sull’auto di Kerry durante la missione Rebel! Rebel!

Risolto un problema per cui il sistema di lancio proiettili non aveva tempo di recupero.

La reazione alle collisioni con i PNG alleati è stata disattivata.

Risolto un problema per cui venivano riprodotte battute audio per i nemici afferrati, come se il giocatore si scontrasse con essi.

Usare il cyberware Sandevistan Mk.1 ora rallenta correttamente il tempo.

Il giocatore non può più annullare i danni da caduta eseguendo una scivolata appena prima di cadere da altezze elevate.

Non è più possibile eseguire mosse finali contro i civili usando le Braccia di gorilla.

Risolto un problema per cui V poteva ricevere una spinta eccessiva dai veicoli che procedevano molto velocemente.

Se V solleva un corpo contenente un oggetto di missione, ora l’oggetto viene automaticamente aggiunto all’inventario.

Risolto un problema per cui i civili che sfuggivano ai giocatori alla guida di veicoli potevano reagire incorrettamente.

Raccogliere o afferrare un PNG con stato Bruciatura o EMP ora trasferisce lo stato al giocatore.

Animazione di collegamento ai muletti migliorata.

Risolto un problema per cui schivare al termine dell’effetto del cyberware Kerenzikov proiettava V in avanti a grande distanza.

Risolto un problema per cui i nemici non cadevano a terra dopo essere stati uccisi con Shock sinaptico.

Risolto un problema per cui la violazione di protocollo non funzionava correttamente contro Sasquatch.

Risolto un problema che impediva di eliminare furtivamente Placide.

I danni nel tempo dell’hacking rapido Corto circuito non danno più il colpo di grazia ai nemici a terra.

I cyberpsicopatici e i miniboss sono ora immuni dai proiettili tranquillanti e dall’hacking rapido Riavvio di sistema.

Risolto un problema per cui, accumulando l’effetto di riduzione del tempo di recupero oltre il 100%, poteva risultare nel blocco degli hacking rapidi.

V non può più usare i consumabili in situazioni in cui il contesto della scena non lo supporta.

Ora i venditori di abiti vendono oggetti più adatti al luogo in cui si trovano.

Il cibo per gatti necessario per adottare Nibbles può ora essere acquistato in vari negozi di cibo di Night City.

L’oggetto per ripristinare i punti talento (TABULA E-RASA) può ora essere acquistato a un prezzo ridotto.

Ridotta la quantità di componenti di creazione di alta qualità necessari per creare gli oggetti iconici.

Risolto un problema per cui V poteva incastrarsi negli edifici vuoti uscendo da un veicolo parcheggiato vicino a un muro.

Ora vengono visualizzati i dati corretti scansionando l’AV Militech Manticore.

Corretto il testo di input visualizzato sullo sportello di un veicolo non disponibile, che in precedenza appariva come “Bloccato []”.

Risolto un problema per cui depositare un corpo in un bagagliaio avviava il motore del veicolo.

Risolto un problema per cui l’animazione dei PNG che giravano il volante comportava una visualizzazione scorretta degli arti superiori.

I danni delle Braccia di gorilla sono stati aumentati del 20%.

I prezzi delle istruzioni di creazione dei frammenti di ottiche Kiroshi sono stati ridotti.

Potenza dei PNG armati di revolver ridotta.

Risolto un problema per cui smontare una parte di un insieme di oggetti forniva il quantitativo di esperienza relativo allo smontaggio dell’intero insieme.

Smontare le granate ora fornisce correttamente componenti comuni e non comuni.

Estendere le scale allungabili ora non provoca più la morte del giocatore, se questo si trova sotto di esse.

Risolti i problemi di varie porte che causavano il blocco dei PNG nemici, impedendo la loro eliminazione.

Risolto un problema per cui i PNG inciampavano troppo spesso su altri PNG.

Ora V dovrebbe riporre automaticamente una granata caricata all’ingresso in zone sicure.

Risolto un problema per cui i pedoni potevano venire teletrasportati dopo essere stati colpiti da un veicolo.

Ora la caratteristica Trasmigrazione è sbloccabile al livello di violazione di protocollo 20 anziché 16. Per i giocatori che hanno sbloccato Trasmigrazione prima del livello 20 e non hanno ancora raggiunto tale livello, la caratteristica risulta bloccata e i punti talento usati per sbloccarla vengono ripristinati.

V non muore più a causa dell’impatto con veicoli dopo aver sbloccato il talento Roccia.

Risolto un problema per cui, cambiando un’arma nell’inventario due volte di fila, questa poteva non essere mostrata durante il gioco.

Risolto un problema per cui il completamento dell’obiettivo La terra desolata poteva bloccarsi in alcune circostanze.

Vari miglioramenti al GPS e correzioni della navigazione in varie attività e missioni.

Risolto un problema per cui una delle mine a sensore ottico in Contratto: Il preferito di Wakako non esplodeva quando si entrava in contatto con il laser.

Risolti vari casi di PNG che non entravano in combattimento quando il giocatore si avvicinava a essi in Crimine segnalato: Un colpo di fortuna.

Corretto un punto di accesso che affondava nella geometria del livello in Contratto: L’avidità non paga.

Risolto un problema per cui era impossibile interagire con una delle mine a sensore ottico in Contratto: L’avidità non paga.

Rompere una finestra in Contratto: Sotto stretta osservazione ora allerta correttamente i PNG vicini.

Un particolare PNG nemico ora attacca correttamente V corpo a corpo in Contratto: Benvenuto in America, compagno.

Risolto il comportamento del cyberpsicopatico all’inizio del combattimento in Avvistamento di cyberpsicopatico: Casa sulla collina.

Corretta la collisione dell’AV per evitare che il giocatore venga spinto via o resti incastrato in Presunta attività criminale: Gli opposti si attraggono.

Risolto un problema per cui talvolta gli indicatori della mappa potevano volare via dalla minimappa.

Risolto un problema per cui, lanciando più granate in rapida successione, V poteva impugnare una granata scorretta.

Corretta l’opzione di violazione di protocollo inattiva in Presunta attività criminale: Nuovo capo, nuove regole.

Corretto il comportamento di River Ward mentre segue il giocatore in La caccia.

Risolto un problema per cui i nemici al luogo d’impatto in Life During Wartime non erano in grado di attaccare il giocatore da lontano.

Risolto un problema per cui uno degli Scav non allertava gli altri dopo aver trovato un corpo in The Rescue.

Jackie non dovrebbe più usare le battute furtive prima del combattimento in Il colpo.

Risolto un problema per cui una mina che esplodeva non allertava i nemici vicini in Contratto: Addio, Night City.

Ora Panam occupa una postazione diversa durante il combattimento con i Raffen in Ghost Town.

Risolto un problema per cui Rogue risultava inattiva dopo aver preso l’ascensore nell’Arasaka Tower in Never Fade Away.

Risolto un problema in Il recupero per cui non era possibile interagire con il detonatore allo stabilimento All Foods.

Ora Jackie svuota il caricatore prima di ricaricare in The Rescue.

Il cyberpsicopatico in Avvistamento di cyberpsicopatico: Seconde possibilità dovrebbe ora rispondere correttamente al giocatore che attacca da lontano.

Corretto l’uso delle coperture dei PNG alleati.

Risolto un problema per cui l’auto di Panam poteva essere proiettata in aria in With a Little Help from My Friends.

Risolto un problema per cui il taxi di Delamain veniva proiettato in aria dopo l’uscita dall’Afterlife in Il colpo.

Risolto un problema per cui le altre auto in gara in The Beast in Me: City potevano essere teletrasportate in alcune circostanze, facendo finire il giocatore in ultima posizione.

L’auto non viene più posizionata scorrettamente dopo aver saltato la corsa verso il ristorante PieZ con Joshua in Sinnerman.

Missioni

I poster in Stadium Love non possono più essere distrutti prima della sfida (cosa che poteva causare il blocco dell’avanzamento).

Ora They Won’t Go When I Go si aggiorna correttamente se V abbandona lo studio in anticipo.

Corretta l’impossibilità di estrarre le armi a Poppy Farm in La caccia.

Risolto un problema per cui afferrare un membro della banda poteva bloccare l’avanzamento in Stadium Love.

Il recupero non si blocca più se Dum Dum muore esattamente nello stesso momento dell’ultimo nemico.

Il recupero non si blocca più se il giocatore attacca i Maelstrom prima di entrare nello stabilimento All Foods.

Ora è possibile scaricare gli eddie dallo shard della Militech craccato, se non è stato usato durante Il recupero.

Non è più possibile accedere all’attico di Path of Glory prima del tempo.

Avvistamento di cyberpsicopatico: Rituale sanguinario ora si attiva correttamente, a prescindere dalla direzione dalla quale il giocatore acceda all’area della missione.

Ora Takemura appare correttamente durante l’olochiamata in Life During Wartime.

Risolto un problema per cui Rogue continuava a ripetere la stessa battuta in Never Fade Away.

Risolto un problema che causava il blocco di V nella stanza di Rogue in Ghost Town.

Risolto un problema per cui Mister Hands non chiamava V dopo aver completato Double Life.

Risolto un problema per cui le animazioni di Teddy, Carol e Cassidy venivano ripetute se il giocatore caricava la partita durante l’ultima conversazione in Gun Music.

Risolto un problema per cui un’olochiamata da Regina si interrompeva ma restava sullo schermo all’arrivo in uno dei luoghi di avvistamento di cyberpsicopatici.

Risolto un problema per cui incontrare Panam durante un’olochiamata con lei in Ghost Town poteva bloccare l’avanzamento.

Ora Panam pronuncia correttamente l’ultima battuta in All Along the Watchtower.

Non è più possibile entrare in un’auto Delamain nelle Badlands mentre ci si trova a bordo di una moto, cosa che poteva causare crash o blocchi con visuale in terza persona.

Non è più possibile abbandonare l’area di missione a bordo del Basilisk in Queen of the Highway.

Risolto un problema per cui non era possibile interagire con Panam se il giocatore usava il viaggio rapido durante l’ultima scena di Queen of the Highway.

L’olochiamata di Frank non può più interrompere una conversazione con i Nomadi vicino al Basilisk in Queen of the Highway.

Bob e Mitch non compenetrano più l’autocarro mentre salgono a bordo di esso in With a Little Help from My Friends.

Risolto un problema che impediva al giocatore di ricevere olochiamate se abbandonava il campo nomadi subito dopo aver consegnato gli autocarri in With a Little Help from My Friends.

I nomadi non restano più bloccati dietro il cancello del nido di netrunner nell’Arasaka Tower in Belly of the Beast.

Risolto un problema che impediva al giocatore di ricevere olochiamate se abbandonava la stazione ferroviaria in With a Little Help from My Friends.

Risolti vari contesti in cui Jackie poteva non comparire di fronte allo stabilimento All Foods in Il recupero.

V non può più abbandonare il negozio Jinguji nel bel mezzo del combattimento con il cyberpsicopatico in Bullets, bloccando l’avanzamento della missione.

Chiamare Nancy dal Totentanz o fuggire dal locale durante la missione non blocca più i progressi di Holdin’ On.

Risolto un problema per cui nel Totentanz non veniva riprodotta la musica se il giocatore usciva e rientrava nel club.

Risolto uno scenario aggiuntivo in cui Dum Dum poteva non comparire di fronte all’ingresso del Totentanz in Second Conflict.

Non sarà più possibile vedere il cambiamento di decorazioni nella villa di Denny in Holdin’ On.

Non è più possibile usare armi da fuoco vicino alle arcate durante il combattimento Raymond Chandler Evening. // Non è più possibile fare Indiana Jones da El Coyote Cojo.

Ora è possibile aprire la porta di Barry da dentro dopo essere rientrati nell’appartamento in Happy Together.

Ora Happy Together fallisce istantaneamente se il giocatore infrange la legge vicino agli agenti dell’NCPD.

Per completare l’obiettivo “Prova a parlare con Barry tra qualche ora” alla fine della missione Happy Together, ora il giocatore deve abbandonare la zona dell’appartamento di Barry e tornare dopo qualche ora.

Ora, quando gli Aldecaldos si spostano o abbandonano Night City, tutte le tracce del vecchio accampamento risultano eliminate.

Non è più possibile restare bloccati fuori dal combattimento in Forward to Death attraversando il cantiere a bordo del Basilisk.

Risolto un problema per cui A Like Supreme non veniva avviata correttamente se la scena finale di Second Conflict veniva affrontata troppo velocemente.

Risolto un problema per cui Second Conflict poteva bloccarsi se il giocatore si affrettava a entrare nell’ascensore del Totentanz con Nancy.

Ora l’obiettivo della prima braindance in La caccia è più chiaro.

Ora Killing In The Name fallisce automaticamente se il giocatore fallisce Chippin’ In.

La TV del Tom’s Diner non può più essere distrutta. Se il giocatore l’ha distrutta prima di questo aggiornamento, ora risulta ancora integra e il notiziario viene visualizzato correttamente per avanzare in Playing for Time.

Risolto un raro caso in cui il dipinto non appariva nella capsula spaziale in Space Oddity.

Non è più possibile restare bloccati nell’acqua della centrale elettrica dopo aver abbandonato la zona in Lightning Breaks.

In Space Oddity non compaiono più vari dipinti che bloccano l’avanzamento della missione.

Risolto un problema per cui andarsene e tornare dopo il briefing in Riders on the Storm bloccava l’avanzamento della missione.

Avvistamento di cyberpsicopatico: Fumo sull’acqua non ricompare più nel diario dopo il completamento.

Risolto un problema per cui non era possibile interagire con il router in Killing In The Name se il giocatore usciva e rientrava nell’area di missione.

L’avanzamento di Automatic Love non viene più bloccato da un muro invisibile nel laboratorio di Judy.

Risolto un problema per cui A Like Supreme poteva bloccarsi se il giocatore si affrettava a prendere una pillola nel bagno prima di terminare una conversazione con Nancy.

Ora gli agenti della Max-Tac interagiscono con V anche se il cyberpsicopatico è stato ucciso prima del loro arrivo al negozio Jinguji in Bullets.

In Il recupero non è più possibile attivare entrambi gli scenari contemporaneamente: un accordo pacifico con i Maelstrom e combattere contro di essi.

Jackie non resta più bloccato nello stabilimento All Foods se si evita furtivamente il combattimento contro Royce.

Risolto un problema per cui era impossibile prendere un ascensore per raggiungere l’Embers in Notturno Op. 55 nº 1.

Risolto un problema per cui il giocatore restava bloccato senza telefono e armi se abbandonava il poligono di tiro prima di parlare con Wilson in Shoot to Thrill.

Jesse non dovrebbe più scomparire uscendo dall’auto in Burning Desire / Night Moves se il giocatore impiega troppo tempo per raggiungere il bisturi.

Risolto un problema che causava la caduta del veicolo del giocatore attraverso la mappa dopo la collisione con un furgone bianco in Burning Desire / Night Moves.

Risolto un problema che impediva al giocatore di ricevere olochiamate se si allontanava dal monaco senza meditare in Imagine, Stairway To Heaven, Poem Of The Atoms o Meetings Along The Edge.

Risolto un problema per cui, talvolta, il giocatore non riceveva olochiamate da Delamain in Epistrophy.

Distruggere il Delamain di North Oak non impedisce più al giocatore di parlare con il monaco in Poem of the Atoms.

Risolto un problema per cui I Fought the Law poteva bloccarsi all’obiettivo “Parla con Jefferson”.

Risolto un problema per cui abbandonare l’area della missione Both Sides, Now poteva impedire al giocatore di avviare altre missioni secondarie.

Ora Maiko muore correttamente quando viene spinta giù dal megaedificio H8 in Pisces.

Judy non segue più il giocatore in tutto il mondo di gioco se si abbandona l’area di missione prima di entrare nello studio di braindance in Disasterpiece.

Risolto un problema per cui V poteva bloccarsi in una delle cabine della dollhouse durante Automatic Love.

Risolto un problema per cui Coin Operated Boy poteva bloccarsi se il giocatore non parlava con Brendan subito dopo aver assistito alla sua conversazione con una ragazza.

Risolto un problema in The Space in Between per cui la conversazione con Fingers non iniziava se V entrava furtivamente nel suo ufficio dalla finestra.

Risolto un problema per cui le opzioni di dialogo relative alla missione di Panam potevano risultare assenti prima di entrare nel Basilisk in Queen of the Highway.

L’incarico Avvistamento di cyberpsicopatico: Lex Talionis è ora correttamente contrassegnato sulla mappa.

Risolto un problema per cui abbandonare l’area di missione troppo velocemente prima che Claire raggiunga la sua auto in The Beast in Me impediva al giocatore di avviare altre missioni.

Risolto un errore per cui la gara di The Beast in Me: Santo Domingo e A Day in the Life potevano essere attive contemporaneamente causando alcuni problemi.

Risolto un problema per cui mandare avanti velocemente la scena con Sandra Dorsett nella vasca da bagno in The Rescue causava il mancato arrivo del Trauma Team sul balcone.

Aggiunta una ricompensa fisica da parte di Regina, disponibile nel suo ufficio, per la sconfitta di tutti i cyberpsicopatici.

Risolto un problema per cui, talvolta, Takemura non richiamava il giocatore dopo la ricognizione in solitaria in Gimme Danger.

Risolto un problema per cui V poteva bloccarsi sul tetto della clinica di Fingers.

Risolto un problema per cui non apparivano più missioni principali dopo il termine di Playing for time.

L’icona di missione viene ora correttamente rimossa dal set di abiti di Johnny dopo lo sblocco dell’obiettivo Breathtaking.

Non è più possibile restare bloccati fuori dal cinema Silver Pixel Cloud in Blistering Love.

Risolto un problema per cui mandare avanti il tempo in Blistering Love poteva bloccare l’avanzamento della missione.

Rogue non scompare più se il giocatore impiega troppo tempo a prendere le pillole in Blistering Love.

Risolto un problema per cui Rogue non usciva dall’auto all’arrivo al cinema Silver Pixel Cloud in Blistering Love.

Risolto un problema per cui il giocatore non poteva proseguire nella trama principale dopo aver completato Search and Destroy.

Risolto un problema che impediva al giocatore di parlare con Theo in Coin Operated Boy.

Risolto un problema per cui Avvistamento di cyberpsicopatico: Parole al vento non contava come completato se V uccideva il cyberpsicopatico prima che il briefing via olochiamata con Regina terminasse. Per i giocatori che hanno già completato l’incarico, questo viene contrassegnato come completato.

L’obiettivo “Parla con Kirk” viene ora correttamente contrassegnato sulla mappa in Small Man, Big Mouth.

Caricare il salvataggio automatico creato all’incontro all’Ebunike in Chippin’ In non causa più la ripetizione del dialogo di Johnny.

Risolto un problema per cui Grayson poteva essere immortale durante l’incontro all’Ebunike in Chippin’ In se incontrato sul ponte inferiore o se veniva attaccato da molto lontano.

Risolto un problema che poteva impedire al giocatore di abbandonare l’area di missione in auto in Chippin’ In.

Corretti i movimenti impropri di Rogue durante l’interrogatorio di Grayson in Chippin’ In.

Risolto un problema che impediva al giocatore di uccidere Grayson durante la scena dell’interrogatorio se questo non subiva danni in combattimento in Chippin’ In.

Ora è possibile parlare con Mitch dell’addestramento per il panzer e completare l’obiettivo facoltativo in We Gotta Live Together.

Non è più possibile restare bloccati bevendo e chiacchierando con i veterani in We Gotta Live Together.

Risolto un problema in Il recupero per cui il giocatore poteva attivare il combattimento con Royce dall’esterno dello stabilimento All Foods, bloccando l’avanzamento della missione.

Risolto un problema che poteva causare la chiusura della porta del Lizzie’s Bar se il giocatore si allontanava dall’ingresso in L’informazione.

Risolto un problema per cui chiamare Wakako dal diario durante una conversazione con Judy poteva bloccare entrambe le conversazioni.

Misty non può più restare uccisa da un proiettile vagante in Heroes.

Risolto un problema che poteva bloccare l’avanzamento se il giocatore raccoglieva il fucile Overwatch di Panam e lo smontava prima che Panam glielo offrisse in Riders on the Storm.

Risolto un problema che poteva bloccare il viaggio verso il campo dei Wraith se il giocatore abbandonava la missione durante il suo svolgimento in Riders on the Storm.

Risolto un problema che poteva bloccare l’avanzamento se si eseguiva un ciclo di salvataggio/caricamento durante la fuga dal campo Wraith attraverso il cunicolo in Riders on the Storm.

Ora l’obiettivo di missione si aggiorna correttamente se il giocatore si affretta a percorrere il cunicolo per trovare Saul in Riders on the Storm.

Ora è possibile entrare nel campo in solitaria senza aspettare Panam in Riders on the Storm.

Non è più possibile riattivare Pyramid Song tornando all’area di missione e saltando in acqua dopo il fallimento della missione.

Ora Skippy conta correttamente i PNG uccisi o sconfitti con il suo aiuto a prescindere dai mod e dal cyberware installati. Le conversazioni con Skippy sono ora più coerenti con le azioni del giocatore.

Ora è possibile usare le armi in tutto il parcheggio sul retro del Batty’s Hotel.

Risolto un problema che impediva al giocatore di parlare con gli agenti dell’NCPD all’inizio di Happy Together.

Ora Happy Together fallisce automaticamente se gli agenti dell’NCPD vedono V trasportare un corpo esanime.

Risolto un problema per cui la giacca non risultava disponibile se il giocatore la raccoglieva e la smontava prima di parlare con Kirk nella missione Small Man, Big Mouth.

Ora Maman Brigitte risponde sempre alla chiamata di V in Trasmissione.

La chiamata di Placide non viene più interrotta da altre chiamate in I Walk the Line.

Risolto un problema per cui Dum Dum poteva trovarsi al Totentanz durante Second Conflict e diventare ostile verso V, bloccando l’avanzamento, nonostante fosse stato ucciso in The Pickup.

Risolto un problema per cui le guardie non si allontanavano dalle porte dell’ascensore in Nocturne Op55N1 se il giocatore si allontanava mentre vi si stava avvicinando per la prima volta.

Risolto un problema che impediva al giocatore di selezionare una destinazione dopo la salita a bordo dell’AV in Corporatto.

Non è più possibile abbandonare prematuramente il campo da pallacanestro vicino al Lizzie’s Bar in Corporatto.

Risolto un problema per cui il giocatore non poteva muoversi dopo aver perso un combattimento contro Rhino in Beat on the Brat.

Risolto un problema per cui risultava impossibile parlare con Jackie dopo il termine della scena con Viktor in Il bisturi.

Risolto un problema per cui i Maelstrom non comparivano quando il giocatore usava un’altra strada per raggiungere la stanza di Nancy, invece di seguire Patricia in Second Conflict.

Risolto un problema per cui, in circostanze specifiche, il giocatore poteva perdere la possibilità di eseguire alcune azioni viaggiando con River in I Fought The Law e abbandonando la missione.

Risolto un problema per cui Nancy poteva scomparire uscendo dal Totentanz in Second Conflict.

Risolto un problema per cui l’ascensore del Totentanz poteva fermarsi al secondo piano anziché al piano terra dopo aver interagito con il pannello in Second Conflict.

Ora Delamain chiama solo una volta quando V si trova nei pressi di un taxi scomparso in Epistrophy (anziché chiamare ogni volta che V è nei pressi dei taxi).

Risolto un problema per cui l’equipaggiamento poteva non venire correttamente rimosso oppure alcuni oggetti potevano andare perduti nell’appartamento degli Scavenger in Sweet Dreams.

Non è più possibile distruggere l’auto dei cospiratori misteriosi in The Prophet’s Song, cosa che impediva al giocatore di ottenere il chip.

Non è più possibile uccidere Garry dopo aver ucciso i nomadi in The Prophet’s Song, che quindi può ora essere completata. La voce del diario è stata corretta.

Risolto un problema per cui interagire con Misty nel suo negozio non era più possibile dopo aver interrotto Heroes per proseguire con The Fool on the Hill.

Completare Psycho Killer, qu’est-ce que c’est? ora ricompensa il giocatore fornendo esperienza.

Aumentato il valore della tangente di Liam in Violence.

Ulteriori varie migliorie e correzioni.

Mondo aperto

Risolto un problema per cui era impossibile completare l’obiettivo di distruzione dei fenicotteri se questi venivano distrutti prima dell’attivazione dell’obiettivo in Epistrophy: Rancho Coronado.

L’attivazione delle collisioni non fallisce più casualmente durante la guida, cosa che poteva provocare la compenetrazione del veicolo di V con gli edifici e la caduta attraverso il mondo di gioco.

Gli oggetti distruttibili non diventano più indistruttibili dopo il caricamento di un salvataggio.

Risolto un problema per cui alcune attività dell’NCPD non venivano contrassegnate come completate dopo aver depredato il contenitore dell’obiettivo.

Risolto un problema per cui gli obiettivi per il completamento delle attività di un distretto non venivano sempre sbloccati.

Il fallimento di Contratto: Niente fixer non blocca più l’obiettivo La terra desolata.

Risolto un problema per cui le attività dell’NCPD completate non venivano sempre contate correttamente per il completamento dell’obiettivo La giungla.

Risolto un problema per cui raccogliere oggetti aggiuntivi impediva il completamento corretto di Contratto: Niente fixer.

Risolto un problema per cui V poteva non riuscire a interagire con il computer e a caricare il virus in Contratto: Mancanza di empatia.

Non è più possibile completare alcune parti del contratto prima di ricevere l’incarico in Contratto: Le follie della consigliera Cole.

Hwangbo non si bloccherà più all’interno dell’auto in Contratto: Volo del ghepardo, il che poteva bloccare la progressione di gioco.

Risolto un problema che, a volte, impediva di parlare con Anna Hamill in Contratto: La donna della Mancha.

Risolto un problema che, a volte, non interrompeva correttamente il dialogo con Anna Hamill in Contratto: La donna della Mancha.

Risolto un problema che causava la perdita di alcune linee di dialogo durante le olochiamate.

V non resterà più impossibilitato a muoversi dopo aver completato Contratto: Sotto stretta osservazione.

L’interazione con il furgone in Contratto: Amore e radar non sparirà più prima di consegnarlo, il che poteva bloccare la progressione di gioco.

Recuperare le medicine subito dopo essere entrati nella stanza del caporale Hare in Contratto: Spalle al muro non bloccherà più la progressione di gioco.

Contratto: Per mio figlio non causerà più il blocco se Logan muore durante l’olochiamata con Muamar “El Capitan” Reyes.

Risolto un problema che causava il blocco di V in combattimento in qualsiasi contratto finché tutti i nemici non venivano sconfitti.

Non è più possibile fermare l’auto del fixer in mezzo alla strada in Contratto: Situazione surriscaldata…, cosa che poteva bloccare la progressione di gioco.

Max Jones non lascerà più la sua stanza in Contratto: Libertà di stampa prima che V entri se V inizia a sparare alle torrette.

Le guardie non si bloccheranno più nell’ascensore in Contratto: Fixer, mercenario, soldato, spia.

V non si bloccherà più dietro il bancone nell’ingresso dell’ospedale in Contratto: Nido del cuculo.

Non è più possibile parlare con Max Jones dopo aver usato l’hacking rapido Corto circuito su di lui in Contratto: Libertà di stampa.

Non è più possibile avviare il combattimento con Anna Hamill dall’appartamento del piano di sotto in Contratto: La donna della Mancha.

Risolto un problema che causava la visualizzazione del getto urinario dopo che un PNG smetteva di urinare e si spostava dal punto in cui si trovava.

I PNG non resteranno più bloccati nelle corsie stradali per la paura.

Ora i PNG colpiti da un’auto scapperanno immediatamente in preda al panico.

Aggiunte varie animazioni ai pedoni che scappano via dai veicoli.

Risolto un problema che impediva ai videogiochi arcade di mostrare i relativi giochi in una sala pachinko di Jig-Jig Street.

Aggiunta l’animazione mancante per l’apertura delle porte di diverse missioni.

Migliorata l’animazione di apertura forzata delle porte.

Aggiunto il messaggio “Non autorizzato” agli ascensori protetti da autorizzazione.

Vari miglioramenti e risoluzioni di problemi negli incontri open-world e nei contratti.

Design Cinematografico

I progressi di gioco non si bloccheranno più se i giocatori sceglieranno due volte la stessa battuta corporativa parlando con Hanako nel rifugio durante Search and Destroy.

Risolto un problema che poteva bloccare i progressi di gioco se il giocatore raggiungeva Wakako prima di Takemura in Down on the Street.

Takemura non si teletrasporterà più da Wakako se i giocatori scelgono di andare da soli in Down on the Street.

Risolto un problema con la visuale uscendo dall’auto all’inizio di Last Caress.

Risolto un problema che poteva impedire ai giocatori di usare la scaletta nella stanza della sicurezza in Gimme Danger.

Jackie non sparirà più salendo in ascensore dopo aver risolto pacificamente l’incontro con i Maelstrom in Il recupero.

River Ward non avrà più una pistola attaccata alla mano quando salva V dalla braindance infetta in I Fought the Law.

Dum Dum non camminerà più in aria quando guiderà V fino a Royce in Second Conflict.

River Ward non camminerà più attraverso la porta dell’ascensore in I Fought the Law.

La pistola di Jackie non sparirà più quando V stenderà Royce in Il recupero.

V non avrà più equipaggiata un’arma durante la scena d’amore con Judy in Pyramid Song.

Maiko non attraverserà più il divano in Pisces.

Risolto un problema che generava doppi occhiali da sole nel filmato finale in New Dawn Fades.

Risolto un problema che poteva bloccare la progressione di gioco iniettando sangue sintetico nel paziente in Contratto: Giuramento di Ippocrate.

Risolto un problema che causava la visualizzazione di un testo di debug nei sottotitoli polacchi in Pyramid Song.

Risolto un problema che generava doppie chitarre nel filmato finale in New Dawn Fades.

Risolto un problema di visuale in Never Fade Away.

Il tossico all’Atlantis non sarà più soggetto a bug in Never Fade Away.

Corretta l’animazione di scivolamento del caporale Hare in Contratto: Spalle al muro.

Unificata la distanza d’interazione del dialogo in Pyramid Song.

Risolto un problema che attivava incorrettamente un’opzione per parlare con Judy sul molo mentre V era sott’acqua in Pyramid Song.

Risolto un problema che portava il bisturi Charles a sorridere incorrettamente per tutto il dialogo in Contratto: Ultimo accesso.

Judy non avrà più la sequenza d’animazione errata se V rifiuta di restare nel capanno in Pyramid Song.

Risolto un problema che causava il fallimento dell’obiettivo uccidendo l’autista del camion in Sinnerman.

Risolto un problema che portava a camminare all’infinito sul tapis roulant in Where is My Mind?, bloccando la progressione di gioco.

Risolto un problema di duplicazione del tablet in Where is My Mind?

Risolto un problema che portava il fucile di Saul ad attaccarsi alla sua mano dopo l’inseguimento in auto in Riders on the Storm.

Risolto un problema che portava Panam a non impugnare correttamente la bottiglia di whisky durante il brindisi in Riders on the Storm.

Corretti gli elementi di dialogo dell’interfaccia mancanti e l’errato posizionamento dell’interfaccia di dialogo parlando con Panam in Riders on the Storm.

Risolto un problema di visuale uscendo dal furgone in Riders on the Storm.

Aggiunto un effetto di profondità di campo alla visuale dei giocatori in vari momenti significativi.

Corretto il link personale mancante in Life During Wartime.

Risolto un problema che portava il link personale di Hellman a fluttuare in Life During Wartime.

Risolto un problema di sovrapposizione di dialogo tra V e Panam in Life During Wartime.

Risolto un problema che portava all’errato posizionamento del bicchiere in mano a Rogue usando lingue diverse dall’inglese.

Aggiunte animazioni del touch screen nell’auto di Panam in Lightning Breaks e Life During Wartime.

Il telefono non sparirà più dalle mani del PNG nella scena nell’Afterlife in Ghost Town.

Sistemato un PNG che appariva in T-pose in Automatic Love.

Teddy non si teletrasporterà più nella scena della stazione ferroviaria abbandonata in With a Little Help from My Friends.

Risolto un problema che poteva bloccare i progressi di gioco coprendo Panam durante l’incontro con i Sesta Strada in Ghost Town.

Le luci delle auto non resteranno più accese dopo che la batteria dell’auto si sarà esaurita in Ghost Town.

Saul non compenetrerà più l’auto di Panam in Forward to Death.

Risolto un problema con l’animazione della visuale dei giocatori in Lightning Breaks.

Corretta l’animazione d’equipaggiamento dell’arma di Panam nella scena dell’AV in Life During Wartime.

Risolto un problema grafico con le lame da mantide dopo lo schianto in auto in Playing for Time.

Corretto il comportamento della visuale dopo aver interagito con il cassetto nel laboratorio della polizia in La caccia.

Armati correttamente i soldati privi di armi all’apparizione di Smasher in Love Like Fire.

Ora una torretta disattivata durante il volo verso l’Arasaka Tower funzionerà correttamente in Love Like Fire.

Risolto un problema che causava l’errato posizionamento di Rogue avvicinandosi all’Arasaka Tower in Love Like Fire.

Risolto un problema che portava Spider Murphy a sparire dopo essere saltati dall’elicottero in Love Like Fire.

Viktor non si teletrasporterà più alla sedia quando i giocatori lasceranno la clinica dopo essersi seduti in Il bisturi.

Risolto un problema con la visuale mentre si guidava verso il megaedificio in Il salvataggio.

Risolto un problema che portava ad accarezzare il gatto senza alcun dialogo in Notturno Op. 55 nº 1. // Ora V si rivolgerà correttamente al gatto, anche senza la risposta di Misty.

Ora Kerry canticchierà correttamente la sua canzone avvicinandosi all’auto in Boat Drinks.

Corretta la reazione di V alla decisione di Johnny in Changes.

Corretta la sincronizzazione delle animazioni di Adam Smasher giocando in polacco in Changes. // Ora calpestare dovrebbe funzionare come previsto.

Sistemato il drone davanti alla cappella in M’ap Tann Pèlen.

Rifinita la scena nell’ufficio di Maiko in Ex-Factor.

Risolto un problema che poteva causare il blocco dei progressi di gioco alzando la mani al momento sbagliato durante la scena della cena in Following the River.

Corretta la distanza d’interazione per salire sull’AV in Corporatto.

Risolto il problema che portava il PNG in bagno lanciato via a sparire durante la sequenza di A Cool Metal Fire.

Aggiunta una scena mancante nella versione giapponese della sequenza di A Cool Metal Fire.

I giocatori non potranno più allontanarsi in auto senza Johnny quando recuperano la Porsche per la prima volta in Chippin In.

Ora la profondità di campo si ripristinerà correttamente dopo aver lasciato l’appartamento di Judy in Talkin’ ‘bout a Revolution.

Ora il campo visivo tornerà al suo valore predefinito quando V si siederà per parlare con Johnny dopo aver guardato le braindance in Double Life.

Corrette le animazioni facciali in tutte le scene in cui V si avvicina agli specchi.

Ora il dialogo iniziale con Takemura può essere interrotto e ripreso in Down on the Street.

Risolto un problema che portava Johnny a non poter collegarsi al punto d’accesso in Love Like Fire.

Corretta una mancanza d’interazione con Mitch dopo aver saltato il dialogo in We Gotta Live Together.

V non si bloccherà più in posizione seduta dopo il collegamento con l’auto di Panam in Life During Wartime.

Risolto un problema che impediva ai giocatori di controllare la torretta in Love Like Fire, bloccando la progressione di gioco.

Aggiunta la foto di famiglia mancante nella scena con Hanako in Play It Safe.

Risolto un problema con la sigaretta del detective Han in I Fought the Law.

I personaggi non potranno più teletrasportarsi vicino ai giocatori durante un dialogo dell’olochiamata.

Risolti vari problemi che portavano V a indossare vestiti errati durante la visuale in terza persona.

Risolti vari problemi durante le scene di sesso.

Migliorato il sistema d’interruzione delle scene.

Risolto un problema che impediva l’arrivo della stalker sul ponte in Every Breath You Take.

Risolto un problema che portava Judy ad alzarsi dalla sedia nella scena tra le due braindance in Double Life.

Risolti vari problemi con animazioni mancanti durante i filmati di PNG importanti legati a missioni.

Ora interrompere i dialoghi interromperà anche il relativo doppiaggio.

Risolti diversi problemi con PNG a bordo di veicoli.

Corretta la posa di Jackie e la sua presa sul manubrio della moto in Il recupero.

Ambienti e livelli

L’obiettivo non si bloccherà più su “Neutralizza gli assalitori” in Dream On.

V non si bloccherà più all’interno dell’AV in decollo se si alzerà sui tubi in Presunta attività criminale: Gli opposti si attraggono.

Risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione degli indicatori di due punti di viaggio rapido.

Risolti diversi problemi legati a comportamenti errati dei PNG in combattimento (ad esempio, non passare alla corretta modalità di attacco o restare bloccati in un punto).

Risolti diversi problemi che portavano i PNG a non reagire alla presenza di V o a non iniziare il combattimento.

Risolti diversi problemi che portavano i PNG a compenetrare gli oggetti.

Risolti diversi problemi legati a contenuti errati o mancanti nelle tabelle dei bottini.

Risolti diversi problemi che portavano V a non poter interagire con oggetti recuperabili.

Risolti diversi problemi legati al funzionamento errate di dispositivi, come, ad esempio, telecamere, torrette e mine.

Risolto un problema che portava il Basilisk a cadere sotto la mappa una volta raggiunta la porta per il Mikoshi.

Risolto un problema che portava il sergente Mower a morire spesso a causa di collisioni, bloccando la caccia al cyberpsicopatico.

Risolto un problema che rendeva molto difficile accedere al computer sul retro del distributore in Life During Wartime.

Corretto un cartello “Leaving Night City” scritto male.

Corretto un ponteggio afflitto da bug a Heywood, Vista del Rey.

Risolti diversi problemi che portavano i giocatori a cadere fuori dalla mappa a causa di varchi e collisioni mancanti.

Risolti diversi problemi che portavano i giocatori a restare bloccati nella geometria dei luoghi.

Risolti diversi problemi che portavano i giocatori a raggiungere aree inattese, bloccando potenzialmente la progressione delle missioni.

Risolti diversi problemi legati ad asset che svanivano o venivano posizionati erroneamente.

Risolti diversi problemi legati ad asset che fluttuavano a mezz’aria.

Legati diversi problemi legati ad asset che apparivano o mutavano d’aspetto in piena vista.

Risolti alcuni problemi con parti di asset mancanti, che permettevano ai giocatori di vedere all’interno.

Risolti alcuni problemi che portavano la pioggia a cadere in zone coperte.

Risolti vari problemi con collisioni invisibili in determinati luoghi.

Risolti diversi problemi con texture ad alta risoluzione che non venivano caricate correttamente.

Grafica, audio e animazioni

Risolto un problema che portava i PNG a muoversi dopo essere stati uccisi.

Migliorato il rendering delle texture da lontano.

Risolto un problema grafico con il viaggio rapido e le transizioni verso i filmati.

Regolata la qualità visiva di alcuni elementi sott’acqua.

Migliorata la qualità dei dettagli dei materiali.

Corretto l’errato posizionamento di V durante la guida di una moto.

Migliorate le fonti di luce interne ed esterne.

Regolata la qualità della terra a impostazioni medie o basse.

Corretta la mancanza di una crepa nello specchio dopo che V l’ha colpito.

Risolto un problema che poteva generare particelle rosa con visuale ravvicinata.

Migliorata la grafica della distruzione del fogliame.

Risolto un problema grafico che rendeva il suolo coperto da forme rettangolari nelle zone costiere.

Corretta la sovraesposizione degli elementi di fogliame guidando un veicolo.

Risolto un problema che poteva causare la sparizione di alcuni oggetti dopo la loro distruzione.

L’accappatoio di Kerry non sarà più erroneamente attaccato alla parte inferiore del suo corpo.

Ora le mani di V saranno mostrate correttamente sul volante dell’auto durante la guida.

Ora V si sporgerà correttamente dai veicoli durante gli inseguimenti.

Risolto un problema che deformava l’aspetto del personaggio guidando le moto.

Risolto un problema di livello di dettaglio con le joytoy di Jig-Jig Street.

Risolti diversi problemi di mancata sincronizzazione labiale.

Risolti diversi problemi che causavano la visualizzazione in T-pose dei PNG.

Ora la visuale non sarà più capovolta quando V si trova sotto un oggetto e salta.

Migliorato il movimento della visuale salendo su un veicolo.

Risolto un problema che causava il doppio collegamento di oggetti ai PNG.

Risolto un problema che portava i PNG a urlare dopo essere stati uccisi.

Jackie non urlerà più “Bel colpo!” quando V uccide i nemici furtivamente.

Risolto un problema che applicava ripetutamente l’effetto di particelle infuocate quando V si trova nel fuoco.

Risolti alcuni problemi di animazione dei PNG dopo aver saltato un viaggio.

Corretto lo sfarfallio delle stelle riflesse sulla superficie del lago in una delle scene.

Risolto un problema che causava la sparizione del terreno lontano nelle Badlands.

Corretta l’illuminazione in modo che le altre parti di città visibili da lontano appaiano più realistiche.

Risolto un problema che visualizzava i mirini delle armi in nero durante l’inseguimento in Riders on the Storm.

Migliorata la qualità grafica del Blackwall e del Mikoshi.

Risolto un problema che impediva al meteo di regolare correttamente il proprio stato dopo aver caricato un salvataggio o essere usciti nel menu principale.

Ora gli elementi olografici di determinati abiti del personaggio verranno visualizzati correttamente.

Risolto un effetto di tremolio indesiderato nelle superfici di vetro ghiacciato.

Risolto un problema che visualizzava una linea bianca nella parte superiore dello schermo nel cyberspazio.

Interfaccia

Risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione delle pubblicità sui marciapiedi.

Aggiornate e modificate graficamente diverse pubblicità.

Risolti diversi problemi grafici nei briefing delle missioni.

Aggiornato il layout arabo nei briefing delle missioni.

Aggiornate le icone delle granate in base al loro tipo di danno.

Risolti diversi problemi grafici con la visualizzazione delle icone.

Risolti diversi problemi grafici con i pannelli dell’interfaccia, compresi diario, mappa, scanner e altro.

Risolto un problema che metteva il gioco in pausa se uno shard veniva letto direttamente dal contenitore del bottino in un’attività minore.

Risolti blocchi e crash di gioco legati all’equipaggiamento e alla rimozione della giacca di Johnny.

Aggiunte delle descrizioni dei comandi per procedere sul tapis roulant in Where is My Mind?

Risolto un problema che portava i collegamenti del codex a non permettere di passare alla voce selezionata.

Risolto un problema che impediva ai giocatori di rispondere manualmente alle olochiamate.

Salire su un veicolo prima di aprire il menu dei veicoli non dovrebbe più bloccare la progressione di gioco.

Ora la barra della salute dovrebbe essere visibile durante gli inseguimenti in auto.

Migliorate le prestazioni del pannello dell’inventario.

Risolto un problema che portava i PNG a essere classificati come “minaccia minima” a prescindere dal loro livello.

Risolti diversi problemi legati ai pulsanti di aiuto.

Risolti diversi problemi con il pannello di creazione del personaggio.

Varie risoluzioni dei problemi e miglioramenti al pannello di creazione.

Risolti alcuni problemi che impedivano la corretta visualizzazione dei requisiti di livello nel menu di potenziamento.

Aggiunta un’opzione per creare più oggetti alla volta.

Risolto un problema che portava l’anteprima delle statistiche a mostrare gli stessi valori prima del potenziamento degli oggetti.

Aggiunta un’icona “Creato” alle descrizioni degli oggetti creati.

Risolti diversi problemi con il pannello del cyberware.

Implementate diverse modifiche all’utilizzo del pad direzionale.

Risolti diversi problemi legati agli elementi dell’interfaccia.

Risolti diversi problemi con i pannelli dell’inventario e dello zaino.

Risolto un problema che portava le armi a mostrare 0 DPS prima di recuperarle.

Corretta un’icona errata del vestito recuperabile in Contratto: Suicidio seriale.

Implementate diverse risoluzioni di problemi e modifiche ai pannelli del menu principale e delle impostazioni.

Risolto un problema per cui veniva aggiunto uno slot dei mod vuoto quando si cercava di sostituire i mod di alcuni oggetti leggendari.

Aggiunto uno stato di disattivazione agli slot dei mod quando non sono disponibili mod da equipaggiare.

Ottimizzati il pannello di creazione e la visualizzazione degli oggetti.

Risolto un problema di sovrapposizione della descrizione dell’attributo Fisico nel menu “Personaggio”.

Corretto l’effetto visivo mancante di aggiunta di punti attributo nel menu “Personaggio” dopo aver portato il cursore sull’albero dei talenti.

Risolti diversi problemi con la funzionalità di scansione e la relativa interfaccia.

Aggiunta una funzione di attivazione/disattivazione della descrizione di confronto.

Risolti diversi problemi legati ai prezzi degli oggetti ricomprati e migliorate le prestazioni nel pannello dei venditori.

Risolto un possibile blocco del gioco se i giocatori sceglievano l’opzione “Aspetta che Rogue sia pronta” subito dopo aver chiesto un drink a Claire in Ghost Town.

Risolto un problema che poteva causare la morte di V subito prima della transizione di scena in Play It Safe, bloccando la progressione di gioco.

Risolto un problema che impediva la corretta scomparsa del mirino delle armi dopo aver abbassato la mira o aver rinfoderato l’arma.

Risolto un problema che poteva portare a visualizzare un testo di debug dopo aver saltato e mandato avanti i riconoscimenti del gioco.

Aggiornato l’elenco dei riconoscimenti del gioco.

Risolto un problema che impediva, dopo averlo scannerizzato, la corretta visualizzazione del testo localizzato delle pubblicità.

Risolto un problema che rendeva non visibili le linee di dialogo evidenziate parlando con Johnny dopo aver visitato Hanako ed essere scesi in ascensore in Notturno Op. 55 nº 1.

Risolto un problema che poteva cambiare tutte le impostazioni in Basse dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite al secondo avvio del gioco o a quelli successivi.

Corretti alcuni caratteri corrotti in varie lingue.

Implementate diverse risoluzioni di problemi e modifiche con problemi di input.

Implementati diversi miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità dell’interfaccia.

Ora i bottini epici e leggendari lasciati dai nemici sconfitti saranno più visibili sulla minimappa.

Ora il livello di minaccia dei contratti non ancora scoperti sarà visualizzato correttamente.

Rimosse animazioni non necessarie della barra della salute dopo aver caricato un salvataggio.

Risolto un problema che portava le descrizioni degli oggetti a restare su schermo dopo averle chiuse.

Risolto un problema che portava alla visualizzazione del valore per unità invece del valore totale in caso di oggetti multipli.

Risolti alcuni problemi legati alle impostazioni per cambiare la difficoltà del gioco dal menu.

Ora il pop-up di “Le mie ricompense” nel menu principale sarà nascosto con la modalità streamer attiva.

Risolto un problema che portava all’incorretta visualizzazione degli edifici sulla mappa.

Aggiunta l’opzione “Dimensioni testi sopra i personaggi” alle impostazioni dei sottotitoli.

Risolti diversi problemi relativi ai testi

Risolti diversi problemi relativi alla streaming dell’interfaccia grafica

Stabilità e prestazioni

Questa sezione elenca modifiche implementate su tutte le piattaforme, ma alcune di queste potrebbero fare una differenza significativamente maggiore sulle console di precedente generazione o sulle piattaforme con prestazioni minori.

Migliorata la stabilità e le prestazioni del motore di gioco e di rendering (riducendo il numero di crash casuali).

Implementati in vari sistemi miglioramenti di ottimizzazione e gestione della memoria (riducendo il numero di crash).

Implementate varie ottimizzazioni e miglioramenti di ombre, shader, fisiche di gioco e sistemi di workspot, generazione, scene, animazioni, occlusione e animazioni facciali.

Corretto il meccanismo di gestione della memoria delle icone dell’interfaccia per ridurre i crash legati alla memoria, specialmente durante le partite prolungate.

Implementati diversi miglioramenti e risoluzioni di problemi per la stabilità dell’interfaccia legati ai crash più comuni dovuti all’interfaccia.

Implementate diverse risoluzioni di crash (tra gli altri, nel menu delle impostazioni, ricaricando ripetutamente i salvataggi durante il gioco e legati alla GPU).

Implementati diversi miglioramenti alle prestazioni dell’interfaccia.

Risolto un calo di prestazioni durante la pressione ripetuta dei pulsanti del controller, che portava V a ricevere diverse copie dello stesso oggetto.

Corretti gli indicatori di rilevamento sulla mappa che, a volte, apparivano distorti o rovinati su piattaforme con unità disco più lente.

Implementati diversi altri miglioramenti di stabilità e prestazioni.

Varie

Corretta una censura errata mentre si giocava una copia del gioco da una regione diversa dal Giappone quando la regione della console era impostata su Giappone o su lingua giapponese.

Aggiunta nella scheda “Interfaccia” un’opzione di impostazione per nascondere gli indicatori dei nemici potenziali.

Aggiunta nella scheda “Interfaccia” un’opzione di impostazione per nascondere i nomi sopra i PNG.

Ora il consenso per i dati telemetrici sarà salvato nel profilo dell’utente e sincronizzato tramite cloud.

Migliorata la logica di caricamento dell’ultimo checkpoint in assenza di salvataggi.

Risolto un problema che visualizzava una schermata nera dopo aver cambiato la difficoltà di gioco nel menu di pausa.

Migliorata la navigazione con pad direzionale / frecce direzionali nei menù.

Migliorata la navigazione nei menù Carica/Salva.

Corretta la descrizione dei pugni nel menu di selezione rapida delle armi.

Risolto un problema che poteva bloccare i giocatori in stato di mira o di accovacciamento dopo essere scesi da un veicolo.

Risolto un problema che portava a non creare un salvataggio in “Punto di non ritorno” saltando o trasportando un cadavere nell’area di “Punto di non ritorno”.

Aggiunto un effetto di dissolvenza tornando al gioco dopo i riconoscimenti finali del gioco.

Ora il messaggio di “un altro contratto” non verrà più visualizzato al completamento del gioco in assenza di un salvataggio in “Punto di non ritorno”.

Risolto un problema che poteva visualizzare erroneamente una notifica di trasferimento denaro pari a 0 se i giocatori eseguivano un ciclo di salvataggio/caricamento subito prima della sua comparsa.

Risolto un problema che rimuoveva le armi dei PNG dopo aver caricato un salvataggio.

Risolto un problema che poteva portare il buttafuori degli Animals a seguire V in stato di combattimento nella clinica di Viktor se veniva ingaggiato un combattimento davanti all’Esoterica di Misty in Il bisturi.

Risolto un problema che poteva azzerare la camminata del monaco se questi calpestava un cadavere di Maelstrom sconfitto in Losing My Religion.

Ora Misty scenderà correttamente le scale verso il bar “El Coyote Cojo” in Heroes.

Il consenso per i dati telemetrici riapparirà una sola volta per alcuni giocatori a causa di un problema che causava l’azzeramento delle impostazioni.

Specifico per PC

Attivato il Ray Tracing su schede video AMD. Sono necessari gli ultimi driver video.

Aggiunta la possibilità di assegnare i comandi a ulteriori oggetti.

Aggiunta la possibilità di assegnare comandi della tastiera per aprire e chiudere con lo stesso tasto pannelli specifici.

Aggiunta l’opzione per disattivare l’attivazione delle schivate con i tasti di movimento (in impostazioni -> Comandi).

La schivata può essere effettuata con un doppio-click sul tasto (predefinito C) per accovacciarsi (ON/OFF).

È ora possibile aprire il diario dal pannello della mappa usando la tastiera.

Ora gli obiettivi funzioneranno su Epic Games Store.

Modding: aggiunta una nuova cartella “mod” per caricare gli archivi con mod. Gli archivi possono essere nominati liberamente, e saranno salvati nella cartella “mod”. La presenza di archivi mod nella cartella “patch” non è più supportata.

Risolto un problema che impediva di caricare le granate dopo aver chiuso una finestra di dialogo usando il tasto Esc.

Risolto un problema che poteva causare la corretta visualizzazione di alcuni elementi ambientali su schermo 8K.

Risolto un problema che poteva causare la sparizione di elementi dell’interfaccia a risoluzione 8K.

Risolto un problema che portava a non visualizzare le descrizioni di talenti di alcune aree dei sottomenu a risoluzione 4K e 5K Ultra Wide.

Specifico per console

Risolto un problema su PlayStation 4 che portava gli oggetti a non essere scartabili dallo zaino, poiché riapparivano nell’inventario.

Risolto un problema su Xbox One che portava a non visualizzare l’interfaccia personalizzata di Johnny durante la scena del concerto in Love Like Fire.

Risolto un problema su PlayStation 4 Pro e Xbox One X che attivava lo zoom premendo il comando di pausa.

Risolto un problema di streaming su Xbox One con i pannelli degli ascensori in Play it Safe.

Migliorato il meccanismo di regolazione della risoluzione delle texture dell’interfaccia a seconda della piattaforma di gioco.

Risolto un problema su Xbox One che poteva portare il gioco a non rispondere ai comandi premendo il pulsante A immediatamente dopo aver eliminato un salvataggio.

Risolto un problema su Xbox One che poteva portare il gioco a non rispondere ai comandi cambiando profilo nel menu del titolo.

Risolto un problema su Xbox che poteva visualizzare una schermata nera caricando una partita dopo essere saliti in auto.

Implementate varie ottimizzazioni della gestione della memoria su Xbox.

Migliorati i riflessi screen space.

Risolti alcuni problemi con riflessi screen space e antialiasing temporale.

Risolti alcuni problemi di rendering su PlayStation 4 quando la nebbia interagiva con l’illuminazione circostante.

Implementati diversi miglioramenti allo streaming ambientale e agli input/output.

Implementati diversi miglioramenti allo streaming di PNG e veicoli.

Risolti diversi problemi che causavano blocchi casuali del gioco.

Risolti alcuni problemi su PlayStation 4 che potevano causare glitch in presenza di cadaveri con la testa smembrata.

Risolto un problema che poteva portare V a cadere dal pozzo degli ascensori.

Risolto un problema su Xbox One che poteva portare il gioco a non rispondere ai comandi uscendo dall’account in presenza del messaggio di disconnessione del controller.

Risolto un problema che impediva ai giocatori di uscire dal menu delle impostazioni dopo aver applicato le modifiche.

Ora l’auto di Claire sarà correttamente posizionata nel garage in The Beast In Me.

Corretto lo shader mancante su PlayStation 4 per le superfici acquatiche.

Per il momento, come dicevamo, l’aggiornamento 1.2 rimane senza una data d’uscita, sebbene resti programmato per la seconda metà di marzo.

Se non dovessero esserci ulteriori ritardi, l’update che era stato calendarizzato in origine per febbraio sarà comunque disponibile in un paio di giorni.

Non ci è dato sapere se queste correzioni saranno sufficienti per riportare Cyberpunk 2077 su PlayStation Store, dove manca da ben tre mesi.

Sotto coperta, intanto, pare che CD Projekt stia in ogni caso guardando avanti e al futuro del titolo, che potrebbe ricevere ben tre espansioni.