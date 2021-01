Cyberpunk 2077, patch 1.1 ora disponibile: ecco cosa cambia

CD Projekt RED ha pubblicato oggi la patch 1.1, il tanto atteso aggiornamento di gennaio, per Cyberpunk 2077.

«In questo aggiornamento ci siamo concentrati su vari miglioramenti della stabilità di gioco», spiegano dallo studio polacco.

«Continueremo a lavorarci nella patch 1.2 e negli altri aggiornamenti successivi», aggiunge il team di sviluppo sul sito ufficiale.

«Allo stesso tempo, continueremo a correggere i bug e ad ascoltare i vostri feedback su come migliorare l’esperienza di gioco complessiva».

