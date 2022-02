Cyberpunk 2077 ora è next-gen, ma una feature promessa non tornerà mai

Una delle principali promesse di CD Projekt alla fine è stata mantenuta: Cyberpunk 2077 è stato ufficialmente ottimizzato per console next-gen grazie alla patch 1.5 del titolo.

La nuova versione di Cyberpunk 2077 non ha inoltre semplicemente migliorato la fluidità del titolo sulle console di ultima generazione, ma ha anche implementato diverse migliorie di gameplay che hanno migliorato il coinvolgimento degli utenti a Night City.

Per questo motivo, CD Projekt aveva deciso di sbilanciarsi e tornare a chiamare la propria ultima fatica ufficialmente un RPG, dopo che avevano deciso di rimuovere la dicitura dalle descrizioni ufficiali in seguito al problematico lancio.

Uno dei miglioramenti più richiesti è stato rendere più personali le romance, che grazie alla nuova patch possono mandare dei messaggi «piccanti» ai giocatori.

Chi sperava che nelle prossime patch potessero arrivare altre feature promesse prima del lancio, ha ricevuto però una forte delusione: tra queste una delle più popolari era sicuramente la reintroduzione delle metropolitane, pubblicizzate in abbondanza con trailer ed immagini promozionali.

Come riportato da TheGamer, la community aveva scoperto un segnale all’interno del gioco che avvertiva di lavori in corso, pensando che potesse rappresentare un indizio sulla futura aggiunta della metropolitana.

Marcin Momot, global community director di CD Projekt, ha però voluto rispondere pubblicamente all’indiscrezione, segnalando che non ci sono piani per l’aggiunta della metropolitana in Cyberpunk 2077.

Sorry to be the buzz killer but that’s not it. There are no plans to add metro to the game.

— Marcin Momot (@Marcin360) February 16, 2022