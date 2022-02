Cyberpunk 2077 non è next-gen per tutti (e CD Projekt non sa se lo sarà mai)

Dopo lunghi mesi di attesa, le promesse di CD Projekt sono state finalmente rispettate: Cyberpunk 2077 si è ufficialmente aggiornato ed è stato ottimizzato per funzionare al meglio sulle console next-gen.

Nonostante si tratti però di una piattaforma di ultima generazione, la patch 1.5 su Xbox Series S sembra aver avuto qualche piccolo problema: gli sviluppatori hanno infatti ammesso di non essere riusciti a superare il cap di 30 FPS sulla sorella minore di Series X.

Sulla console più economica di casa Microsoft non è infatti stato possibile implementare gli stessi cambiamenti grafici delle altre console next-gen, a causa di un hardware più difficile da ottimizzare adeguatamente.

Fortunatamente non è stato individuato il bug presente nelle versioni PS4, che in alcuni casi danneggerebbe addirittura i dati di gioco, ma si tratta comunque di una situazione fastidiosa per molti appassionati.

In un post pubblicato sul proprio forum ufficiale (via IGN.com), CD Projekt è consapevole del fatto che avere a disposizione solo un massimo di 30 FPS possa essere una delusione, promettendo che il team sta attualmente investigando soluzioni per riuscire ad aumentarlo.

Tuttavia, gli sviluppatori hanno anche voluto essere chiari con i propri fan fin dal principio, evidenziando di non essere sicuri che la versione Xbox Series S possa mai diventare next-gen in futuro.

CD Projekt con l’occasione ha anche ammesso di essere al lavoro anche su un metodo per riuscire a trasferire i trofei da PS4 a PS5, ma che la community non dovrebbe sperare troppo nel buon esito di questa feature PlayStation e degli FPS su Xbox:

«Stiamo studiando le nostre opzioni, ma non sappiamo se saranno possibili».

Se gli sviluppatori non riusciranno a studiare un metodo efficace per ottimizzare ulteriormente l’ambizioso RPG open world, i giocatori Series S potrebbero dunque doversi accontentare di una versione inferiore rispetto alle controparti next-gen.

Fortunatamente, tutti gli altri elementi di bilanciamento e gameplay sono stati implementati senza problemi: i fan sarebbero così obbligati a dover sacrificare solo la fluidità grafica.

Nel frattempo, anche gli utenti PC potranno godere di una fedeltà grafica maggiormente realistica, grazie a una migliore implementazione del ray tracing.