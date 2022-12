Cyberpunk 2077 offre una nuova area esplorabile dei fan, ma avete poco tempo

Cyberpunk 2077 è un gioco che ha fatto discutere ai tempi della sua release, sebbene negli ultimi mesi il titolo di CD Projekt RED sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza, grazie anche al supporto dei fan.

Il gioco di ruolo, che potete recuperare a ottimo prezzo anche su Amazon, ha infatti ricevuto col passare dei mesi vari aggiornamenti e novità, inclusi update realizzati appositamente dagli appassionati.

Sarà anche grazie al fatto che il gioco ha riguadagnato la vetta di Steam, tornando quindi sotto i riflettori, cosa questa che gli ha donato nuova visibilità.

Ora, in attesa di Phantom Liberty – ossia l’atteso DLC a pagamento con nuovi elementi di storia e di gameplay – i fan hanno rilasciato un nuovo contenuto scaricabile con una zona inedita liberamente esplorabile.

Come rilasciato da DSO Gaming, il modder “anygoodname” ha rilasciato una nuova e sorprendente mod per Cyberpunk 2077 che sblocca l’area del Mercato Inferiore, precedentemente inaccessibile, e aggiunge una quest legata alla location in questione.

Grazie a questa mod, i giocatori possono esplorare il Megablock Lower Market di V e raccogliere le ricompense delle missioni. Man mano che si accumulano punti, vengono aggiunti nuovi lavori che creano altre opportunità di ricompensa.

Sorprendentemente, si tratta di un contenuto in edizione limitata: secondo il modder, il sito della mod andrà offline tra circa due settimane, pertanto vi consigliamo di scaricare il tutto finché siete in tempo. Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Restando in tema, sembra che CD Projekt RED abbia implicitamente confermato il prossimo arrivo di una edizione Game of the Year del suo ultimo gioco di ruolo.

Ma non solo: il sequel di Cyberpunk 2077 forse non entrerà nemmeno in pre-produzione nel 2023 e i lavori effettivi sullo sviluppo del seguito potrebbero di fatto iniziare solo nel 2024.