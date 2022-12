Cyberpunk 2077 GOTY potrebbe davvero diventare realtà

Cyberpunk 2077 è sicuramente un gioco che ha fatto discutere ai tempi della sua uscita, sebbene negli ultimi mesi il titolo di CD Projekt RED sta vivendo di fatto una seconda giovinezza fatta di grandi numeri.

Il gioco di ruolo in soggettiva, che potete recuperare su Amazon, ha infatti ricevuto vari aggiornamenti e novità, nonostante sia stato il lancio della serie Netflix Cyberpunk Edgerunners il vero motivo per cui il gioco è letteralmente “risorto”.

Il gioco ha prontamente riguadagnato la vetta di Steam, quindi a quanto pare si può parlare di una resurrezione a tutti gli effetti.

Ora, in attesa di Phantom Liberty – ossia l’atteso DLC a pagamento con nuovi elementi di storia e di gameplay – sembra che CDPR abbia implicitamente confermato il prossimo arrivo di una edizione Game of the Year.

Come riportato da Insider-Gaming, parlando a un incontro con gli investitori a Varsavia, l’amministratore delegato di CD Projekt, Adam Kicinski, ha rivelato l’intenzione di pubblicare un’edizione di Cyberpunk 2077 Game of the Year nel 2023, dopo il lancio di Phantom Liberty e l’applicazione di un altro “aggiornamento sostanziale”.

Oltre a questo, il team ha piani tangibili per mettere successivamente “a riposo” Cyberpunk 2077 e, poi, dare il via ai lavori sul sequel.

Il portale Stockwatch.pl ha dato per primo la notizia, riprendendo le parole di Kicinski, il quale ha confermato che, nel corso del prossimo anno, Cyberpunk 2077 riceverà un’edizione GOTY, sotto forma di uscita a prezzo pieno.

È l’ordine naturale delle cose: è stato così anche per The Witcher, che dopo le due espansioni è stato finalmente rilasciato come Game of the Year Edition e da allora è sempre stato sul mercato. Lo stesso ci si può aspettare in questo caso.

Il piano è quindi quello di rilasciare Phantom Liberty, la prima (e unica) espansione per il gioco, per poi rilasciare l’edizione Game of the Year che quasi sicuramente includerà anche Phantom Liberty di default.

Restando in tema, il sequel di Cyberpunk 2077 forse non entrerà nemmeno in pre-produzione nel 2023 e i lavori effettivi sullo sviluppo del sequel potrebbero iniziare solo nel 2024.