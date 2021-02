Sono due mesi che Cyberpunk 2077 è sparito dal PS Store: quando tornerà?

Questa settimana segnerà il secondo mese in cui Cyberpunk 2077 non è più disponibile all’acquisto dal PlayStation Store, a seguito della decisione senza precedenti di Sony di rimuovere il gioco CD Projekt RED dal suo catalogo digitale.

Il titolo è stato infatti originariamente ritirato dallo store il 18 dicembre dello scorso anno, ossia circa una settimana dopo la sua uscita ufficiale (la quale ha generato un’onda di disappunto per via delle condizioni inaccettabili della versione old-gen, rilasciata palesemente incompleta).

Alla fine del mese di gennaio, lo sviluppatore CD Projekt RED ha rilasciato la prima delle due patch che mirano a correggere l’edizione per console PS4 e Xbox One, nonostante al momento in cui scriviamo della seconda non vi sia ancora traccia (oltre al fatto che il gioco risulta essere ancora funestato da bug e glitch di ogni genere, che rendono l’esperienza a tratti ingiocabile).

Ufficialmente, lo studio polacco ha affermato di stare ancora “lavorando con Sony” per riportare il gioco su PS Store al più presto, ma che la strada da percorrere è ancora piuttosto lunga.

La domanda che tutti si stanno ponendo è una e una soltanto: quando tornerà disponibile all’acquisto su PlayStation Store il gioco? Considerando che il colosso giapponese ha dovuto stravolgere – in veste del tutto eccezionale – la sua politica sui rimborsi proprio per venire incontro all’utenza pagante rimasta scottata con il gioco, Cyberpunk 2077 tornerà disponibile solo ed esclusivamente quando la sua “forma” sarà pressoché impeccabile.

Non ci resta che sperare che la seconda patch prevista questo mese riesca a mettere una “pezza” finale a questa situazione divenuta sempre più ingestibile col passare delle settimane.

Cyberpunk 2077 è acquistabile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia dallo scorso 10 dicembre 2020. Nei prossimi mesi del 2021 sono previsti – oltre alla seconda patch – anche i primi DLC, il multiplayer e l’upgrade per console PS5 e Xbox Series X|S.