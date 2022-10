Cyberpunk 2077 No Coincidence annunciato ufficialmente

Dopo il grande successo di Edgerunners, l’anime che ha avuto un ruolo chiave nell’improvvisa rinascita del videogioco, Cyberpunk 2077 sta per ricevere un adattamento sotto forma di romanzo.

Il gioco di CD Projekt RED sta infatti vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

Del resto, considerando che anche Hideo Kojima in persona sembra essere rimasto nel cuore di CD Projekt, la cosa sorprende fino a un certo punto.

Come riportato anche da The Gamer, Cyberpunk 2077 No Coincidence sarà un racconto completamente nuovo ambientato a Night City.

Il romanzo, scritto dall’autore polacco Rafat Kosik, è una storia a sé stante che amplia i temi trattati nell’ultimo RPG di CD Projekt Red. Inoltre, con le sue 384 pagine, sarà sicuramente imperdibile per i fan del gioco.

«Nella scintillante Night City, un gruppo di sconosciuti ha appena messo a segno un colpo, derubando un convoglio che trasporta un misterioso contenitore appartenente alla Militech», si legge nella quarta di copertina.

«L’unica cosa che il gruppo ha in comune è che sono stati ricattati per partecipare alla rapina, e che non hanno idea di quanto sia esteso il raggio d’azione del loro misterioso datore di lavoro, incluso il senso dell’artefatto che hanno rubato».

