Cyberpunk 2077, leak svela una possibile romance con Panam Palmer

Alcuni fan hanno esaminato minuziosamente i file di gioco dell’ultima patch di Cyberpunk 2077, e alcuni di essi fanno pensare a una possibile romance con il personaggio di Panam Palmer.

Cyberpunk 2077 è un titolo in grado di offrire ai giocatori una quantità impressionante di contenuti, sebbene sia tutt’ora ricco di bug e di problematiche tecniche.

La patch 1.2 ha apportato una lunga serie di miglioramenti al tanto discusso gioco, ma la strada da percorrere è ancora lunga.

Lo shooter RPG di CD Projekt ha infatti ancora molto da offrire in termini di armi, missioni secondarie e interazione con i personaggi.

In seguito alla pubblicazione della patch 1.2 di Cyberpunk 2077 per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, che non ha migliorato di molto la situazione, sono stati trovati tantissimi nuovi dialoghi romantici tra V e Panam.

Queste opzioni di dialogo sembrano suggerire che Panam avrà un ruolo importante da svolgere nel prossimo DLC della storia.

Per chi non lo sapesse, tra le interazioni disponibili in Cyberpunk 2077 ci sono tantissime opzioni romantiche.

Il protagonista ha infatti un’ampia scelta per quanto riguarda il numero di personaggi con i quali interagire, ognuno dei quali possiede determinati requisiti per la romance.

Come riportato da Game Rant, l’utente Reddit stndn ha trovato un nuovo testo di dialogo tra V e Panam Palmer, uno dei personaggi più popolari del titolo della casa polacca.

Il dialogo sarebbe stato trovato all’interno dei file di gioco per la versione PC di Cyberpunk 2077, come spiegato da stndn:

«Ciao Aldecaldos. Abbiamo esaminato i file di gioco della patch 1.2 e ci sono molti nuovi dialoghi col personaggio di Panam. Tutto questo è stato recentemente aggiunto nella patch 1.2, e non è invece presente nelle versioni precedenti del gioco».

Così ha dichiarato l’utente su Reddit, riportando nel post svariati frammenti di dialogo tra i due personaggi.

«Sarò sempre tua» e altre frasi sentimentali sono state riportate nel post sul celebre social network, insieme a un dialogo che allude allo scambio di una foto esplicita tra i due personaggi.

La cosa interessante è che nonostante questo dialogo sia stato trovato all’interno dei file, non è stato invece implementato nella patch 1.2, che comunque non corregge i problemi più profondi del titolo.

Questo potrebbe potenzialmente alludere al contenuto di una futura patch, o ancora a un possibile DLC di Cyberpunk 2077 che verrà reso disponibile più avanti.