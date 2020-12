Cyberpunk 2077, leak svela il cammeo di un leggendario game designer giapponese

Attenzione! Questo articolo contiene un piccolo spoiler da Cyberpunk 2077, non correlato alla storia. Se non volete anticipazioni sugli easter egg del gioco vi raccomandiamo di abbandonare subito la lettura.

Sappiamo che la Night City di Cyberpunk 2077 sarà ricca di abitanti che avranno qualcosa da dare al nostro viaggio: come vi raccontammo nella nostra titanica anteprima, ogni quartiere sarà caratterizzato da un suo stile e dalle sue gang, ma non mancheranno anche le “ospitate” – i famosi cammei che strapperanno un sorriso ai videogiocatori.

Sarà anche il caso di un leggendario game designer e game director giapponese, che i ragazzi di CD Projekt RED hanno deciso di omaggiare all’interno del loro lavoro ricreandone le fattezze e piazzandolo come un NPC, stando a quanto svelato da un leak comparso su Imgur e rilanciato da SegmentNext.

Sappiamo, infatti, che alcune copie dei consumatori sono già in giro, con lo sviluppatore polacco che è pronto a colpire per evitare che in Rete trapelino degli spoiler.

Uno scorcio da Night City in Cyberpunk 2077

In un video, che potete vedere di seguito, possiamo infatti vedere Hideo Kojima, leggendario autore della serie Metal Gear e di Death Stranding, fondatore della ora indipendente Kojima Productions, mentre è intento a sorseggiare una bevanda e a chiacchierare su un divanetto.

Voci di una sua possibile presenza si erano già diffuse qualche tempo fa, quando CD Projekt si era dimostrata molto vicina al game director nipponico, con puntuali complimenti per le uscite di Death Stranding sulle diverse piattaforme.

Il cammeo di Hideo Kojima si affianca a quello già confermato della ex giornalista e oggi Sony Santa Monica Alanah Pearce, che a sua volta darà volto a un NPC. Con lei anche Bryan Dechart, Connor in Detroit: Become Human, che avrà un ruolo davvero insolito.

Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo in soggettiva basato sul gioco da tavolo Cyberpunk 2020 di Mike Pondsmith. Nei panni di V, un mercenario, avrete a vostra disposizione l’esplorazione di Night City, una città del futuro dove i potenziamenti meccanici dei corpi umani e dei loro sensi sono all’ordine del giorno.

Il gioco è atteso per il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Stadia. Le copie console saranno giocabili anche in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S, mentre apposite edizioni next-gen usciranno il prossimo anno.