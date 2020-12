Cyberpunk 2077, CD Projekt ‘minaccia’ chi spoilera il gioco (usando il 2020 contro di loro)

Cyberpunk 2077 uscirà tra pochi giorni, più precisamente il 10 dicembre prossimo. Manca davvero poco tempo alla release, e proprio per questo gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno deciso di preparare i giocatori al grande evento. E, perché no, metterli in guardia dal rilasciare spoiler del gioco nel caso in cui qualcuno riuscisse a metterci sopra le mani prima del Day One.

Più precisamente, l’account Facebook italiano del gioco ha pubblicato un messaggio inequivocabile, in cui intima “con le buone” di non rovinare la sorpresa ai giocatori che decideranno di godersi il gioco al lancio.

Ecco, poco sotto, il messaggio originale pubblicato pochi minuti fa:

Ci stiamo avvicinando alla data d’uscita e con essa aumenta la possibilità che qualcuno metta le mani su Cyberpunk 2077 prima della pubblicazione. Per quanto difficile possa sembrare tutto ciò, noi vorremmo che tutti i giocatori del mondo abbiano la possibilità di giocare senza spoiler. Per questo vi chiediamo gentilmente di non trasmettere e condividere video o pubblicare contenuti tratti dalle vostre esperienze di gioco prima del 9 dicembre ore 12:00 CET.

E ancora, il posto prosegue con un vero e proprio avvertimento: «Invieremo MAX-TAC (lo sapete, quelli che abbattono i video) a chiunque dovesse infrangere questa regola. Dopo quella data, chiunque volesse trasmettere il gioco in streaming è libero di farlo come se non ci fosse un domani. E visto che siamo nel 2020, magari un domani non c’è davvero.»

Ricordiamo infatti che lo scorso novembre qualcuno aveva già messo le mani sulla propria copia, tradotto in un allarme spoiler in tutto il web. Il nostro consiglio è nuovamente quello di stare molto attenti, sebbene questa volta CD Projekt monitorerà con grande attenzione l’evolversi delle cose.

Cyberpunk 2077 uscirà su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il prossimo 10 dicembre 2020, oltre a una versione Google Stadia attesa lo stesso giorno. Le edizioni PS5 e Xbox Series X del gioco usciranno invece sugli scaffali solo nel corso del 2021.