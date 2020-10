Connor di Detroit: Become Human sarà in Cyberpunk 2077

Detroit: Become Human, la più recente fatica di Quantic Dream, aveva dalla sua tre protagonisti: Kara, Markus e Connor. Proprio quest’ultimo, con l’attore Bryan Dechart che non si è mai slegato dal suo personaggio – giocando anzi online in compagnia dei fan – è rimasto particolarmente nell’immaginario degli appassionati. E, presto, i giocatori potranno trovarlo in qualche modo anche a Night City in Cyberpunk 2077.

A confermarlo è stato direttamente l’artista, che sarà affiancato dall’attrice Amelia Rose Blaire (a sua volta nel cast di Detroit e sua consorte).

Come scritto da Dechart:

A quanto mostrato dallo screenshot, Blaire dovrebbe interpretare la donna dell’immagine, mentre Dechart darà la voce a quello che sembra essere un distributore automatico intelligente (notate l’occhiata che rivolge alla fanciulla nell’immagine).

Vedremo se la sequenza nasconderà qualche piccola chicca o qualche riferimento a Detroit. Intanto, il PR Manager Radek Grabowski ha svelato i retroscena, facendo sapere che i due attori avevano visitato il booth di CD Projekt all’E3 2018 e che «ci siamo mantenuti in contatto da allora». Così, ecco che entrambi sono finiti all’interno del gioco.

Two years ago @BryanDechart and @AmeliaRBlaire visited our booth at E3 to see Cyberpunk 2077. We stayed in touch afterwards. Fast forward to 2020 and they both play characters in the game. 🥰 What an amazing journey! pic.twitter.com/BRPi2BOi8p

— Radek (@gamebowski) October 17, 2020