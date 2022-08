Cyberpunk 2077, le espansioni sono in arrivo? CD Projekt lancia l’indizio [Agg.]

Aggiornamento ore 12.10: CD Projekt ha ufficializzato un nuovo evento streaming per il 24 agosto 2022 alle ore 16.00 locali, confermando che ci saranno nuove informazioni dedicate a Cyberpunk 2077.

Non è stato ancora confermato definitivamente l’annuncio di imminenti espansioni, ma il reveal sembra ormai essere molto vicino.

Save the date! The eighth stream of our anniversary lineup starts this Wednesday, August 24th, at 4 PM CEST on https://t.co/EZxUDtOcAz

We'll be doing jobs in Night City together with Patrick Mills, our Franchise and Lore Designer.#20yearsofCDPR pic.twitter.com/FwQ7NwI1qQ

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) August 22, 2022