Cyberpunk Edgerunners, la serie TV Netflix svela la data d’uscita (e un nuovo violento trailer)

Netflix e CD Projekt Red hanno svelato ufficialmente la data d’uscita di Cyberpunk Edgerunners, la promettente serie TV animata realizzata in collaborazione con Studio Trigger, grazie a un nuovo violentissimo trailer.

L’adattamento ispirato al mondo di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon in consegna rapida) sarà lanciata con 10 puntate ad alto tasso d’azione, disponibili contemporaneamente durante il giorno del lancio stesso.

Le indiscrezioni degli scorsi giorni sono state ufficialmente confermate in queste ore dal servizio in streaming e dagli stessi sviluppatori dell’ambizioso GDR: Cyberpunk Edgerunners sarà ufficialmente disponibile a partire dal 13 settembre.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer ufficiale «NSFW», che potrete ammirare voi stessi nell’apertura di questo articolo: raccomandiamo però la visione esclusivamente a un pubblico adulto e maturo, dato che si tratta di un filmato particolarmente sanguinoso.

La serie TV di Cyberpunk 2077 racconterà la storia di David Martinez, un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in questo mondo ossessionato dalla tecnologia e che sceglie di diventare un edgerunner, ovvero un mercenario fuorilegge conosciuto anche come cyberpunk.

Gli autori hanno inoltre condiviso un nuovo poster dedicato a uno dei personaggi chiave che vedremo in Cyberpunk Edgerunners: l’abile netrunner di nome Lucy, che desidera soltanto fuggire da Night City.

Lucy? Preem runner, peerless in more than one way. Might look innocent, but piss her off and she'll flatline you in a heartbeat.

Wanna get to know her better? You'll get your chance real soon on @netflix — September 13th. pic.twitter.com/MMmHCeJ9MU

