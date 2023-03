Cyberpunk 2077, la patch 1.62 ha una data ufficiale (e sarà ancora più next-gen)

CD Projekt ha lanciato un nuovo annuncio a sorpresa durante la Game Developers Conference 2023: l’aggiornamento 1.62 di Cyberpunk 2077 ha finalmente una data di lancio ufficiale e sarà disponibile tra poche settimane.

La nuova patch di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) si concentrerà prevalentemente su un ulteriore miglioramento grafico grazie all’introduzione della nuova RT Overdrive, una nuova tecnologia per potenziare ulteriormente il Ray Tracing.

Questa nuova tecnologia sarà ufficialmente disponibile a partire dall’11 aprile 2023 tramite preview, ma Cyberpunk sarà a tutti gli effetti il primo gioco che esordirà con questo ulteriore miglioramento next-gen, annunciando che proprio in tale data sarà disponibile anche la patch 1.62 (via Wccftech).

Al momento non è chiaro se saranno introdotte ulteriori novità rilevanti a livello di gameplay, ma i fan potranno già iniziare ad appuntare l’11 aprile sul proprio calendario per scoprire una Night City ancora più spettacolare.

Ricordiamo che nelle scorse settimane erano già arrivati indizi molto importanti su un futuro aggiornamento, confermati finalmente in modo ufficiale da CD Projekt a sorpresa in queste ore.

RTX Path Tracing migliorerà ulteriormente il realismo legato alla luminosità delle ambientazioni, che terrà conto di tutte le possibili fonti di luce in un ambiente dinamico. Che provenga direttamente da un appartamento, dalla luce del sole o da altre fonti, i giocatori potranno potenzialmente assistere a un realismo perfetto, lasciando gli sviluppatori liberi di concentrarsi sugli scenari che preferiscono.

Inutile dire dunque che l’RT Overdrive potrebbe davvero rivoluzionare la componente grafica di Cyberpunk 2077 su PC e, probabilmente, anche sulle console next-gen, offrendo un dinamismo e un realismo ancora più incredibile.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni sull’aggiornamento 1.62, ma vi terremo ovviamente aggiornati tempestivamente sulle nostre pagine se dovessero arrivare novità al riguardo.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento ufficiale è arrivato durante lo scorso gennaio, ma solo per la versione PC e che non includeva ancora gli aggiornamenti Overdrive promessi in quest’ultima occasione.

L’aggiornamento 1.61, disponibile anche per console, era stato invece rilasciato lo scorso novembre e aveva introdotto numerose modifiche importanti: è plausibile aspettarsi dunque grandi novità anche nella patch 1.62.